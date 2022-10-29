«От нас скрывали Казахстан»: россиянин, переехавший в Алматы, сделал неожиданное признание

Блогер Николай Захаров, переехавший в Алматы из России, признался, что не ожидал увидеть столь благополучную жизнь в Казахстане, передает Azattyq Rýhy.«Уже пару недель я нахожусь в Алматы, крупнейшем городе Казахстана. И чем больше я узнаю, тем больше мне кажется что от нас, россиян, что-то скрывали, потому как здесь очень благополучно. Цены, достопримечательности, транспорт. В этом видео то, как я увидел жизнь в Алматы сегодня. И да, большое спасибо этому городу, за то что приютил меня в это странное время», - говорится в описании к видео (орфография и пунктуация автора сохранены).Видео, опубликованное на его YouTube-канале так и называется – «Казахстан, который от нас скрывали».