Сотрудница ломбарда присвоила 18 миллионов тенге в Актобе

Сотрудница ломбарда присвоила 18 миллионов в Актобе. Девушка работала экспертом-оценщиком в отделении популярного ломбарда. В ее обязанности входила оценка залоговых изделий, выдача кредитов под залог, продажа ювелирных изделий, пишет "Диапазон", передает Tengrinews.kz.



Она имела доступ к клиентской базе, пользуясь служебным положением, разработала план, как получать из кассы ломбарда чужие миллионы. Как следует из приговора, она оформляла на клиентов ломбарда залоговые билеты (без их ведома), даже расписывалась за них и, соответственно, получала из кассы деньги в качестве кредита. А в конверт с залоговым имуществом вместо дорогих украшений и гаджетов помещала дешевую бижутерию и другие вещи, не имеющие ценности.



"Таким способом, с октября 2020 года по февраль 2021 года она похитила из кассы ломбарда 18 миллионов тенге. Во время ревизии проверяющие вскрыли конверты с залоговым имуществом, каково же было их удивление, когда вместо дорогих украшений и смартфонов там были батарейки, скребки, скобы, помада, зажигалки, даже предметы женской гигиены", - пишет газета.



На девушку возбудили уголовное дело по статье "Хищение чужого вверенного имущества". Судили ее в уголовном суде №2 в Актобе. Свою вину она не признала. По ее версии, владельцем ломбарда является не учредитель, который проходит по документам, а совершенно другой человек, он ее родственник. Он якобы предложил ей проверить действующих директоров и бухгалтеров ломбарда, проверяют ли они содержимое конвертов с залоговым имуществом. То есть якобы по его просьбе обвиняемая оформила фиктивные кредиты, а в конверты помещала дешевые вещи.



В суде допросили этого родственника, он сказал, что вообще не имеет никакого отношения к ломбарду. А допрошенный в качестве свидетеля учредитель пояснил, что не вмешивается в деятельность ломбарда, все рабочие моменты ведет генеральный директор. В общем, версия подсудимой в суде не подтвердилась.



Зато подтвердилось то, что ранее установило следствие: ущерб ломбарду эксперт-оценщик причинила на сумму более 18 миллионов тенге. Суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы. Но суд также учел, что у осужденной есть маленькие дети, у одного ребенка тяжелое заболевание, он инвалид, поэтому срок исполнения наказания отсрочили на 3 года. Суд обязал осужденную возместить ущерб ломбарду на сумму 18 миллионов 122 тысячи тенге.