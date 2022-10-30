В Казахстане могут отменить продукты по социальным ценам

АСТАНА, 29 окт – Sputnik. Продукты по социальным ценам планируют заменить на выплаты в рамках адресной социальной помощи (АСП). Об этом стало известно из выступления министра торговли и интеграции Серика Жумангарина на встрече с предпринимателями Костанайской области в Тобыле.
"С нового года будет немножко меняться политика. Мы, скорее всего, не будем поддерживать всех…. В первую очередь (адресная соцпомощь) должна быть обращена к тем, у кого в жизни есть проблемы. А мы, поддерживая всех, ставим своих товаропроизводителей в нелегкое положение", - цитирует Жумангарина издание "Наша газета".
По данным министра, в Казахстане из 19,5 млн граждан получают АСП около 1 млн человек. Помогать нуждающимся казахстанцам выживать планируется с помощью "социального кошелька", который будет запущен с 1 января 2023 года.
Жумангарин рассказал, что сейчас "оцифровывается" каждая семья, которая нуждается в материальной поддержке.
Также он рассказал, как будет работать новая программа.
Будут приходить смс о начисляемой социальной помощи. Деньги будут поступать на банковские карты. При этом Жумангарин подчеркнул, что внедрение "социального кошелька" не означает, что государство прекратит сдерживать цены на продукты – для этого, по словам министра, у правительства есть все инструменты.
По подсчетам министерства, в среднем, чтобы один человек обеспечил себя продуктами питания в рамках норм потребления, нужно около 43 тыс. тенге (91 доллар). Средней семье нужно около 160 тыс. тенге (341 доллар) для того, чтобы купить продукты.
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