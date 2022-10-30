151 человек погиб из-за наплыва толпы в Сеуле на Хэллоуин

151 человек погиб, 82 ранены из-за наплыва толпы в Сеуле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Koreaherald.com.



Сообщается, что по меньшей мере 151 человек погиб и более 82 получили ранения в результате давки толпы в Итхэвоне, Енсангу, в центре Сеула, по данным пожарных властей в 10.30 в воскресенье. В 22.22 в субботу в пожарную часть начали поступать сообщения о пациентах с затрудненным дыханием.



По словам сотрудников МЧС, опознание погибших займет некоторое время.



Большинство погибших были в возрасте 20 лет. Чиновники ожидают, что число жертв будет продолжать расти в течение дня.



Официальные лица подтвердили, что по состоянию на 10.30 воскресенья среди погибших было 19 иностранцев. Среди погибших иностранных граждан были выходцы из Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.



В настоящее время число погибших составляет 97 женщин и 54 мужчины.



В субботу в 22.38 пожарная служба выпустила ответ первого этапа, а затем повысила его до третьего этапа в 23.50. Всего для ликвидации аварии было мобилизовано 848 человек, в том числе 364 пожарных, и были задействованы 142 машины скорой помощи.



По сообщениям, около 23.30 спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию десяткам людей, которые потеряли сознание возле отеля Hamilton в Итхэвоне. По предварительным данным, на месте происшествия было около 50 пациентов с остановкой сердца.



Около 100 000 человек находились в развлекательном районе в течение дня в субботу, чтобы отпраздновать первые выходные Хэллоуина без масок и мер социального дистанцирования с начала пандемии COVID-19.



После сообщений об инциденте президент Юн Сок Ель сказал: "Все соответствующие министерства и ведомства во главе с министром государственного управления и безопасности должны приложить все усилия, чтобы оперативно оказать помощь пострадавшим", - сказал Ли Джэ Мен. заместитель пресс-секретаря администрации президента.



Президент также призвал принять меры безопасности для устранения чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на мероприятиях в честь Хэллоуина, проходящих по всей стране. Согласно сообщениям, мэр Сеула О Се Хун также решил немедленно вернуться из своей деловой поездки в Европу.