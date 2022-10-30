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Информации о пострадавших казахстанцах в Сеуле нет - МИД

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 10:19
Информации о пострадавших казахстанцах в Сеуле нет - МИД
Фото: Getty Images
В министерстве иностранных дел рассказали о ситуации в Сеуле, передает Tengrinews.kz.

"В результате трагедии, произошедшей в Сеуле, по последним данным погибло 151 и пострадало 82 человек. На настоящее время информация о пострадавших гражданах Казахстана не поступала", - сообщили в МИД.

Сообщается, что консульский отдел Посольства РК в Республике Корея переведен в круглосуточный режим работы. Создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учете.

Экстренные контакты Оперативного штаба при Консульском отделе.
Раб. тел: +82 2 379 9714, +82 2 394-9716;
Моб. тел.: +82 10 6682 2992, +82 10 6542 7771;
Эл. почта: seoul@mfa.kz;
Адрес: 53 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-809 서울시 용산구 장문로 53, 140-809.

Ранее сообщалось, около 23.30 29 сентября спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию десяткам людей, которые потеряли сознание возле отеля Hamilton в Итхэвоне. По предварительным данным, на месте происшествия было около 50 пациентов с остановкой сердца.

Около 100 000 человек находились в развлекательном районе в течение дня в субботу, чтобы отпраздновать первые выходные Хэллоуина без масок и мер социального дистанцирования с начала пандемии COVID-19.


Источник: Tengrinews.kz
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