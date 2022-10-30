Информации о пострадавших казахстанцах в Сеуле нет - МИД

В министерстве иностранных дел рассказали о ситуации в Сеуле, передает Tengrinews.kz.



"В результате трагедии, произошедшей в Сеуле, по последним данным погибло 151 и пострадало 82 человек. На настоящее время информация о пострадавших гражданах Казахстана не поступала", - сообщили в МИД.



Сообщается, что консульский отдел Посольства РК в Республике Корея переведен в круглосуточный режим работы. Создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учете.



Экстренные контакты Оперативного штаба при Консульском отделе.

Раб. тел: +82 2 379 9714, +82 2 394-9716;

Моб. тел.: +82 10 6682 2992, +82 10 6542 7771;

Эл. почта: seoul@mfa.kz;

Адрес: 53 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-809 서울시 용산구 장문로 53, 140-809.



Ранее сообщалось, около 23.30 29 сентября спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию десяткам людей, которые потеряли сознание возле отеля Hamilton в Итхэвоне. По предварительным данным, на месте происшествия было около 50 пациентов с остановкой сердца.



Около 100 000 человек находились в развлекательном районе в течение дня в субботу, чтобы отпраздновать первые выходные Хэллоуина без масок и мер социального дистанцирования с начала пандемии COVID-19.