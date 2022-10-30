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Гражданка Казахстана погибла в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле

Просмотров:607 Опубликовано: Сегодня, 12:22
Гражданка Казахстана погибла в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле
Фото из открытых источников
Гражданка Казахстана погибла в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле, сообщили в МИД РК.

"По информации оперативного штаба и полиции Сеула, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Республики Казахстан, 1996 года рождения, уроженка Актюбинской области. Она была студенткой одного из вузов Республики Корея", – говорится в сообщении.

Казахстанские дипломаты находятся на связи с родными погибшей, оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан.

На прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина, который впервые за три года отмечался без ограничительных мер, связанных с пандемией. Жертвами стали 151 человек, в том числе 19 иностранцев.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур после массовой гибели людей.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 13:02
Гражданка Казахстана погибла в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле, сообщили в МИД РК.

ЧТО?!, она делала в Корее на этом идиотском "празднике" чудовищ и чертей?...
В Казахстане хватает своих национальных праздников, вот только прошёл день республики...

Все мы ходим под богом.
 
 

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