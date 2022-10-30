Таксиста убили в Караганде из-за оплаты за проезд

Убийство таксиста раскрыли полицейские Караганды в течение суток, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что 27 октября около 17.00 в дежурную часть Кировского отдела полиции УП Караганды поступило сообщение: на пустыре по улице Учительской с множественными ножевыми ранениями обнаружили труп 59-летнего мужчины. На место прибыли следственно-оперативные группы департамента полиции региона и УП города.
"Полицейские установили, что потерпевший занимался частным извозом. По этому факту зарегистрировано уголовное дело по чассти 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Во время оперативно-розыскных и специальных мероприятий сотрудники криминальной полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержали 25-летнего жителя города. Он признался, что во время конфликта, возникшего из-за оплаты за проезд, нанес потерпевшему ножевые ранения", – говорится в сообщении.
Поле этого мужчина угнал машину и оставил ее за переездом в районе ЖБИ. Орудие преступления – нож – изъято. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По данным полиции, проводится расследование.
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