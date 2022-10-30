Спасших самолет казахстанских пилотов наградили престижной авиационной премией

Капитан Вячеслав Аушев, вторые пилоты Бауржан Карашолаков и Сергей Соколов работают в Air Astana. В ноябре 2018 года они перегоняли самолет Embraer Е190 после техобслуживания в Лиссабоне. Из-за ошибки при установке системы управления элеронами сразу после взлета воздушное судно стало практически неуправляемым, передает Liter.kz со ссылкой на “Самрук-Қазына”.



Экипаж испытал те же пятикратные перегрузки, что и пилоты истребителей при крутых пикированиях и вращениях. В итоге им удалось восстановить контроль и посадить самолет.



На днях пилотам вручили премию Хью Гордона-Берга от лондонской Honourable Company of Air Pilots. Обычно они поощряют лишь летчиков из Великобритании и стран Содружества. Но для казахстанцев сделали исключение. Их наградили “за выдающуюся отвагу, мужество и действия, проявленные во время спасения самолета и коллег”. Церемония прошла в историческом здании Гилдхолле в центре лондонского Сити.