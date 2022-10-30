Сомнолог дал совет, как справиться с бессонницей на фоне стресса

Специалист объяснил, что не нужно насильно погружать себя и в сон, и поделился простой схемой борьбы с бессонницей и стрессом, сообщает Zakon.kz.
Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов в интервью Lenta.ru рассказал о признаках, позволяющих заподозрить проблемы со сном, и способах борьбы с бессонницей, которая часто развивается во время сильного стресса.
По его словам, для бессонницы характерны:
- засыпание более 30 минут;
- поверхностный сон;
- пробуждения по ночам с общей длительностью бодрствования более 30 минут;
- ранние утренние пробуждения за 30 минут до будильника.
Из-за плохого сна человек в течение дня отмечает разбитость, плохое настроение, сниженную работоспособность, раздражительность. Кроме того, бессонница еще больше снижает устойчивость к стрессу.
Бузунов рекомендует отказаться от бурных, но бессмысленных обсуждений проблем с окружающими, так как напоминание о стрессе является мощным раздражителем нервной системы.
Также специалист советует сократить до 15 минут в день просмотр новостей, которые вызывают стресс. Лучше просматривать их в первой половине дня. Помимо этого, следует добавить в свой распорядок дня физические нагрузки либо увеличить их интенсивность.
Бузунов считает, что эти советы могут улучшить качество сна через 2-3 недели после начала выполнения рекомендаций. Если же бессонница продолжается более 2-3 недель после соблюдения рекомендаций, следует обратиться к сомнологу.
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