Казахстанцы принялись скупать автомобили в Грузии

На 215 процентов увеличился реэкспорт автомобилей из Грузии в страны Центральной Азии. Возглавляет список Казахстан. По сравнению с прошлым годом, в нынешнем казахстанские покупатели приобрели в три раза больше машин. Об этом говорится в сюжете телеканала "Хабар 24", передает Tengrinews.kz.Автомобили из США, Европы и Японии стекаются на авторынок в Рустави - самый большой комплекс на Кавказе. А уже отсюда их увозят в страны региона.В базарные дни, то есть в пятницу-субботу-воскресенье, сюда приезжает десятки тысяч посетителей. В этом году из республик региона по реэкспорту авто на первой строчке оказался Казахстан. Далее следуют Кыргызстан и Таджикистан."Очень хороший у нас показатель реэкспорта в страны Средней Азии. Из них Казахстан на первом месте. Если сравнивать с предыдущим годом, то показатель реэкспорта вырос в пять раз. Если ранее в общем в Среднюю в Азию уезжало от нас более 200 автомобилей, то сейчас этот показатель составляет около 1500 автомобилей в месяц", - рассказала директор маркетинга и рекламы авторынка Стелла Камандарова.В этом году количество машин, которые попали на авторынок в Рустави, увеличилось на 33 процента из-за возросшего спроса. В том числе со стороны казахстанцев."Здесь очень большой выбор автомобилей, от четырех до шести тысяч машин здесь. И чем они нас привлекает: отсюда можно купить машину и быстро доставить в Казахстан, чем покупать из других регионов", - заявил бизнесмен из Казахстана Куаныш Каликов.С начала года казахстанцы купили в Грузии на 270 процентов больше авто, чем за аналогичный период 2021 года. Это самый высокий показатель за десятилетие.Финансовые поступления от грузинского реэкспорта автомобилей в этом году составили 590 миллионов долларов. Грузия намерена и далее улучшать торговые отношения со странами Центральной Азии и развивать логистическую индустрию.