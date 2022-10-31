Около 100 человек погибли из-за шторма на Филиппинах

Жители Филиппин ощутили на себе удар тропического шторма "Налгае", передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



Согласно данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, в результате тропического шторма "Налгае" на Филиппинах погибли 98 человек. Сообщается, что десятки людей считаются пропавшими без вести.



"Жертвы погибли в результате утопления или оползня либо от смертельных травм, полученных в результате удара упавшими деревьями. Один из пострадавших в Сибаломе, штат Алабама, - 61-летний мужчина - скончался от остановки сердца из-за переохлаждения", - говорится в отчете.



Спасатели эвакуировали более 350 тысяч человек из опасных районов. Их разместили в эвакуационных центрах. Таких по стране более 12 тысяч. Шторм повредил 555 жилых домов, а более 150 зданий сравнял с землей.



По данным ведомства, всего бедствие затронуло более 1,8 миллиона человек. Разрушены дороги, мосты, школы и правительственные здания. Также шторм коснулся девяти филиппинских аэропортов, сейчас работают два из них. Из-за бедствия отменено 444 рейса.



Проблемы с энергоснабжением зафиксированы в 263 городах, в 94 из них оно уже восстановлено. В 45 населенных пунктах наблюдаются перебои со связью, в 8 - с водоснабжением.