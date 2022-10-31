Не хотела отдавать долг: подозреваемая в убийстве своей знакомой возле реки Аксу задержана

Подозреваемую в убийстве женщины, тело которой обнаружили в реке Аксу, задержали полицейские Туркестанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Преступницей, по данным следствия, оказалась соседка убитой. Как заверили полицейские, мотивом преступления стало нежелание возвращать долг. Подозреваемая решила избавиться от своей знакомой и привела жертву к реке Аксу, где столкнула с обрыва, сообщают правоохранители. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Предполагаемая убийца дала полностью признательные показания и находится в изоляторе временного содержания.



"В районный отдел полиции Толебийского района поступило сообщение об обнаружении трупа в реке Аксу. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа районного отдела. Полицейские установили личность погибшей, которой оказалась жительница Толебийского района. Также установлено, что в Енбекшинский РУП ДП города Шымкента обратились родственники по факту безвестного исчезновения сестры. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99, части 1 УК Республики Казахстан "Убийство" и проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.



Напомним, 10 октября спасатели нашли неизвестное тело в реке Аксу. Сотрудники ДЧС сообщили, что тело принадлежит пропавшему студенту из Индии, и передали его полиции. На следующий день в полиции Туркестанской области опровергли информацию. Экспертиза выяснила, что тело принадлежит женщине.