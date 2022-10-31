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В Молдове упала сбитая украинской системой ПВО ракета

Просмотров:593 Опубликовано: Сегодня, 15:33
В Молдове упала сбитая украинской системой ПВО ракета
Фото:mai.gov.md
На севере Молдовы упала ракета, которую сбила украинская система противовоздушной обороны, передает Tengrinews.kz.

Об этом сообщило министерство внутренних дел страны. В ведомстве отметили, что ракета была сбита украинской системой ПВО и упала на северном краю населенного пункта Наславча, который расположен на границе с Украиной.

"Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населенного пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, были выбиты окна в нескольких домах в Наславче", - говорится в сообщении ведомства.

Украинские власти утверждают, что опасности наводнения нет. В настоящее время войска МВД оцепили район во избежание возможной опасности, на месте работает группа по установлению фактов. Информации о жертвах нет, однако повреждены окна нескольких домов.

Портал NordNews обнародовал видео, снятое камерой наблюдения на месте. Отмечается, что российская армия утром 31 октября выпустила более 90 ракет по нескольким объектам на территории Украины, в том числе по Новоднестровской ГЭС, которая находится в нескольких километрах от границы с Молдовой.



Источник: Тengrinews.kz
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