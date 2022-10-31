США и Южная Корея начали крупнейшие в истории воздушные учения

США и Южная Корея начали одно из своих крупнейших совместных военно-воздушных учений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Foreign Brief.
Операция под названием "Бдительный шторм" продлится 31 октября по 4 ноября, в ней примут участие около 240 боевых самолетов, совершивших около 1600 боевых вылетов, говорится в заявлении ВВС США. Такое количество миссий, как отмечается, является самым высоким за всю историю этого ежегодного мероприятия.
Союзники заявляют, что такая подготовка необходима для противодействия потенциальным угрозам со стороны Северной Кореи, которая в этом году провела рекордное количество ракетных пусков и впервые с 2017 года начала подготовку к возобновлению ядерных испытаний.
Между тем Пхеньян осудил совместные учения как репетицию вторжения и доказательство враждебной политики Вашингтона и Сеула.
Ранее, летом 2022 года, США и Южная Корея провели учения, которые стали крупнейшими с 2017 года и впервые за четыре года включали полевые тренировки.
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