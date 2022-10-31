Казахстанка рассказала о настроениях в Сеуле после трагедии

Работающая в Сеуле казахстанка Шынар Ауельбекова рассказала, что корейцы думают о трагедии, произошедшей в ночь Хэллоуина, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Шынар работает директором медицинской компании в Сеуле. Она рассказала, что не участвовала в массовых гуляньях, но знает этот район и понимает, почему могла произойти смертельная давка.



"Люди были везде. И внутри зданий, и снаружи. Район Итхэвон очень мал по габаритам для таких массовых мероприятий. Собралось более 100 тысяч человек, а маленькие переулки шириной 3-4 метра уж тем более малы", - пояснила она.



Шынар рассказала, что хотя официально траур продлится до 5 ноября, траур на душе у корейцев останется на долгие месяцы или даже годы.



"Погибли незнакомые нам дети и студенты, но каждая семья принимает сейчас это как личную трагедию. Отменены все другие мероприятия. Сегодня многие магазины и рестораны были закрыты в Сеуле. Настроение людей подавленное по понятным причинам. Все люди примкнули к телевизорам в ожидании новой информации о причине трагедии. В интернете много версий, но официальная версия пока остается прежней - это давка и прессинг, что повело за собой остановку сердца у нескольких десятков человек", - поделилась врач.



Из соцсетей Шынар узнала мнения очевидцев и других пользователей.



"Есть очевидцы, которые говорят, что якобы человек в костюме Санта-Клауса раздавал конфеты в основном женскому полу. Среди погибших как раз много девушек. Кто-то винит полученные вакцины против COVID-19, вакцинировали массово всех корейцев. По одной из версий, это привело к нарушениям кровообращения, тромбозам и остановке сердца при давке. Кто-то верит в теории заговора, что такие массовые убийства были умышленно принесены в качестве жертвоприношений, так как трагедия случилась как раз на Хэллоуин", - поделилась казахстанка.



Сама Шынар не верит в теории заговора, но твердо уверена, что подобные мероприятия надо запрещать.



"Такие мероприятия должны быть запрещены во всех странах. Это навязанные извне мероприятия, не несут никакой смысловой нагрузки и уж тем более не учат молодежь осознанности и пониманию нашего мироздания", - считает она.



Напомним, 29 октября при праздновании Хэллоуина в результате давки погибли 154 человека, среди них одна казахстанка - 26-летняя уроженка Актюбинской области, которая уехала в Сеул получать второе высшее образование.



Личности 153 человек уже установлены. В числе умерших - 26 иностранцев из 14 стран. Большинство жертв - женщины, 98 из 154 человек. По словам очевидцев, женщины пострадали больше мужчин из-за своего хрупкого телосложения и объемных хэллоуинских костюмов. Также пострадали 133 человека.



Власти Южной Кореи начали расследование и пообещали внести необходимые институциональные изменения, чтобы такое не повторилось.