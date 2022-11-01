Нашумевшее видео с мамой и дочкой: суд Астаны вынес решение

Столичный суд вынес решение по делу о нашумевшей видеозаписи с женщиной, ударившей девочку, передает корреспондент Tengrinews.kz.



15 октября в соцсетях распространяли видео, на котором женщина тащит свою дочь в машину, а затем ударяет ее головой о припаркованное рядом авто. Данный факт был зарегистрирован в Управлении полиции района Алматы. Сегодня в столичном суде вынесено решение по делу.



"Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрено административное дело в отношении гражданки М., поступившее по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего (статья 127, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях РК - КоАП). Согласно представлению Управления полиции, мать ребенка гражданка М. ударила дочь головой об автомашину", - говорится в сообщении пресс-службы столичного суда.



В суде установили, что мать вывела дочь на улицу босиком, без верхней одежды, в спортивной форме и ударила ее об автотранспорт, стоящий рядом.



"Мать ребенка в суде отрицала свою вину в части нанесения удара головой дочери об автомобиль, пояснив, что она лишь пыталась посадить девочку в машину и закрыть дверь. В этот момент дочь отказалась сесть и ударилась локтем об автомашину", - отмечает пресс-служба суда Астаны.



Отмечается, что в суде факт получения ребенком удара подтвержден видеозаписью.



Суд признал поведение матери недопустимым и наносящим вред развитию малолетнего ребенка. По закону родитель обязан создать все необходимые условия для физического, психического и нравственного формирования ребенка. Суд признал виновной мать ребенка за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (часть 1 статьи 127 КоАП), так как ее действия свидетельствуют о недозволенных методах воспитания. Санкция части 1 статьи 127 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 10 МРП.



Суд назначил матери максимальное безальтернативное наказание – штраф в размере 10 МРП (31 800 тенге). Постановление не вступило в законную силу.