Качество воды проверят в Казахстане после прорыва канализации в Волгограде

Специалисты проверят качество воды в Атырауской области после сообщений о коммунальной катастрофе в российском Волгограде. Там, по сообщениям СМИ, канализационные воды ушли в Волгу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Департамент экологии по Атырауской области в ходе мониторинга социальных сетей установил, что пользователь Анда Хайруллин опубликовал на своей странице пост о том, что в российском городе Волгограде произошел порыв старого канализационного коллектора, в результате чего канализационная вода попала в реку Волгу.
В посте указано, что проблема касается и жителей Казахстана, употребляющих ее воду, так как река Кигач, впадающая в Каспийское море через Курмангазинский район, берет свое начало с реки Ахтуба, а та, в свою очередь, чуть выше питается от основного стока Волги", - сообщил директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Олжас Беркинбаев.
В связи с этим, по его словам, "Казгидромет" и санитарные службы региона усилили работу за контролем качества воды.
"В целях оперативного реагирования специалисты департамента и "Казгидромета" выехали в Курмангазинский район для проведения отбора проб воды от речных вод, связанных с рекой Волгой. После проведения химического анализа о результатах будет сообщено дополнительно", - отметил Беркинбаев.
Отметим, в Волгограде, по данным "Волгоград онлайн", ввели режим чрезвычайной ситуации. В ночь на 28 октября на склоне поймы Царицы образовался гигантский провал в сквере Пахмутовой, откуда забил поток фекальных вод и прочих канализационных стоков.
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