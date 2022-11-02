Какую выгоду получит Казахстан от миграции россиян

Наплыв россиян может положительно сказаться на казахстанской экономике. По мнению экспертов, значительная часть релокантов – это квалифицированные кадры. Они займут пустующие рабочие места. А некоторые, наоборот, будут эти рабочие места создавать. Ведь российские бизнесмены привозят с собой не только интересные идеи, но и целые компании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.



Евгений Пятковский в Алматы чуть больше месяца. Россиянин нашел жилье, получил необходимые документы. Говорит: гостеприимство почувствовал, что называется, с порога.



"Из самого примечательного: чтобы мне прописку элементарно сделать, приехали люди из Талдыкоргана. И сделали прописку. У меня здесь уже казахов, по-моему, друзей больше, чем в России русских. Я здесь уже в гости много ездил раз, и бешбармаком меня кормили, и много чего. Позитивные эмоции", - говорит россиянин.



Планы у Евгения грандиозные. Он эксперт в области IT и собирается перенести в Алматы свою компанию из Новосибирска.



"Я буду и здесь нанимать людей. Если они здесь есть. Ну, в первую очередь, почему – потому что это будет дешевле для меня. И во вторую очередь, конечно, я привезу свою компанию людей из России", - делится планами релокант.



Рекрутеры рассказывают: россиян, которые активно ищут работу, за последний месяц стало больше. Заключить трудовой договор с казахстанскими компаниями хотят менеджеры по продажам, бухгалтеры и юристы.



"Если говорить о специальностях, которые связаны так или иначе с законодательными какими-то нормами, со знанием языка, с пониманием рынка, бизнес-процессов Казахстана, – есть определенные сложности, и не каждый, наверное, работодатель будет готов вкладывать свое время и ресурсы. Говорить о массовой безработице в связи с приездом россиян я бы точно не стала", - заявляет исполнительный директор кадрового холдинга Ольга Якупова.



В центре труда ведут постоянный подсчет. Говорят, только в сентябре на работу устроилось почти 600 россиян, в октябре – в два раза больше. Приезжают по большей части квалифицированные специалисты. Они как раз покрывают существующий у нас кадровый дефицит.



"Готовый человек приезжает, который трудоспособный, обладает современными навыками. И надо рассматривать, что каждый человек работающий – это вклад в ВВП", - считает президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" Даулет Аргандыков.



В числе тех, кто уже заключил договор с казахстанской компанией, москвич Евгений Дроздов. В Алматы он трудится бухгалтером. Говорит, на родину вернуться готов. Но все будет зависеть от обстановки.



"Было немного сложно найти, потому что не каждый работодатель готов обучить, что-то показать. Но, в принципе, были отклики. Таких прям проблем ну вот не было. За полмесяца я смог устроиться. У меня сложилось впечатление, что казахстанцы довольно добродушно встретили, готовы помочь, рады помочь", - делится впечатлениями Евгений Дроздов.



К приезжим казахстанцы действительно были неравнодушны с самого начала. Волонтеры поили иностранцев горячим чаем, давали советы, а предприниматели даже предлагали бесплатные обеды и ночлег. Например, уральский кинотеатр принимал всех, кому было негде остановиться.



"У нас появилась идея создать группу. Группу, которая будет помогать людям, которые ничего не знают про Казахстан, про традиции, как что здесь. Адаптироваться. Помочь найти жилье. Помочь найти волонтеров, людей, которые хотят помочь искренне. Мы помогаем получить ИИН, разного рода документы, помогаем с жильем", - рассказывает волонтер Александр Шеверов.



Сейчас в ЦОНах, где можно получить ИИН, немноголюдно. Ажиотаж на границе Казахстана с Россией тоже стих. По последним данным, в стране остались около 100 тысяч россиян. При этом документы на постоянное место жительства подали всего чуть больше полутора тысяч. А на гражданство и того меньше – 346. Политологи говорят, что закрывать границу и запрещать въезд в нашу страну иностранцам и не нужно, и невозможно. Это противоречит международному праву и нормам внутреннего законодательства Казахстана.



"Эта ситуация не достигла подобных критических масштабов. А во-вторых, мы же как страна исповедуем принципы гуманизма, и это было гуманно. Все прекрасно понимают, что из нескольких миллионов уехавших в Казахстане осело лишь несколько десятков тысяч. Многие уехали в Европу, Грузию, Армению, в Кыргызстан, Узбекистан. Поэтому, опять же, какое-то особое влияние на казахстанско-российские отношения это не окажет", - уверен политический обозреватель Газиз Абишев.



В Ассамблее народа Казахстана ничего плохого в потоке релокантов тоже не видят. Там подчеркивают: гостеприимство – отличительная черта нашего народа.



"Здесь, в этой ситуации, как принимающая сторона, мы, сами казахстанцы, так и приезжающая сторона должны показать свою культуру, прежде всего свою внутреннюю культуру, не поддаваясь на провокации, коих много", - говорит заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Наталья Дементьева.



Еще один вопрос, который волнует, пожалуй, каждого: может ли релокация россиян сказаться на нашей экономике? В этом году инфляция на фоне мировых событий разогналась. Эксперты говорят, на нее влияет множество внешних факторов. И приезд россиян тут совсем ни при чем.



"Первая, главная причина высокой инфляции – это, конечно, та геополитическая ситуация. Традиционные каналы поставок продукции были нарушены. И тот самый продукт, который шел транзитом или из России напрямую, сейчас делает большой крюк, прежде чем попасть на наш рынок", - говорит экономист Акимжан Арупов.



Свою роль в мировой экономической ситуации сыграла и пандемия.



"Начало этой инфляции, наверное, было заложено три года назад. Причем во всем мире. Вы представляете, экономика шла, развивалась. И вдруг все остановилось. Это раз. Кроме того, что государства вынуждены были выделять колоссальнейшую экономическую помощь", - добавил Арупов.



В миграционной службе уточнили: присваивать статус беженцев или выдавать вид на жительство всем подряд никто не собирается. По закону граждане России могут находиться на территории Казахстана 90 дней – отсчет идет с момента пересечения границы. После этого они должны покинуть республику. Разрешение же на временное проживание можно получить лишь по шести основаниям. В их числе – работа, лечение, воссоединение семьи.