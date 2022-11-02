Дело Сатыбалдыулы: в Казахстан вернули драгоценные камни на 230 миллионов долларов

В Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что по делу Кайрата Сатыбалдыулы были возвращены в страну эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 миллионов долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В агентстве сообщили, что продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 миллионов долларов, которые обращены в доход государства.
Кроме того, установлен факт вложения Сатыбалдыұлы Қ. 300 миллионов долларов в иностранные ценные бумаги. Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана", - говорится в сообщении.
Напомним, что в сентябре 2022 года суд Астаны вынес приговор в отношении Кайрата Сатыбалдыулы. Его приговорили к шести годам лишения свободы.
Осужденный Кайрат Сатыбалдыулы будет отбывать наказание в колонии, расположенной в Восточно-Казахстанской области.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz