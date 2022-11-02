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Дело Сатыбалдыулы: в Казахстан вернули драгоценные камни на 230 миллионов долларов

Просмотров:212 Опубликовано: Сегодня, 08:29
Дело Сатыбалдыулы: в Казахстан вернули драгоценные камни на 230 миллионов долларов
Фото из открытых источников
В Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что по делу Кайрата Сатыбалдыулы были возвращены в страну эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 миллионов долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В агентстве сообщили, что продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 миллионов долларов, которые обращены в доход государства.

Кроме того, установлен факт вложения Сатыбалдыұлы Қ. 300 миллионов долларов в иностранные ценные бумаги. Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана", - говорится в сообщении.

Напомним, что в сентябре 2022 года суд Астаны вынес приговор в отношении Кайрата Сатыбалдыулы. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

Осужденный Кайрат Сатыбалдыулы будет отбывать наказание в колонии, расположенной в Восточно-Казахстанской области.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Adai11
 Orion (Посетители) Сегодня, 09:10
Интересно, откуда у генерала столько драгоценностей. Может вечерами сам мастерил дома. Хобби.
 
 

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