"Зовут сниматься в кино". Как 83-летний дедушка из Алматы стал иконой стиля в TikTok

Стильный 83-летний алматинский дедушка покоряет Казнет, передает Tengri Lifestyle.В социальных сетях TikTok и Instagram вы могли заметить аккаунт очаровательного, одетого с иголочки аташки. Например, одна из его видеозарисовок особенно широко разлетелась в Сети. В ролике дедушка наслаждается золотой алматинской осенью и неспешно читает книгу."Аташку украшает не одежда, а любовь к жизни", - говорится в тексте видео.Атмосферный ролик посмотрели порядка пятисот тысяч раз."Как будто Vip Grandpa", "Аташка красавец и стиль крутой", "Ата керемет", - отмечают пользователи соцсети под постом.А вот другой теплый ролик с 83-летия аташки.Как оказалось, алматинского дедушку зовут Толеугалий Сатыбалдиев. Вести аккаунты в TikTok и Instagram ему помогает его 27-летняя внучка Мариям Хабирова."У аташки двое детей, cын и дочь. Есть внуки и уже три правнука. Живем дружно. Собираемся часто за большим столом. Семья - это самое ценное, что у нас есть. К сожалению, летом нас покинула наша бабушка, жена аташки. 57 лет они прожили рука об руку. Дедушка это очень тяжело перенес. И чтобы хоть немного его развеять, я предложила поснимать интересные видео в TikTok. И его это затянуло. Аташка прям загорелся. Его это очень воодушевляет", - продолжает рассказ внучка.Ранее Толеугалий работал на государственной службе в системе МВД и спортобществе "Динамо"."Сначала сам был действующим спортсменом, а после, уже будучи в офицерских должностях, готовил атлетов в обществе "Динамо" и сотрудников органов внутренних дел. А сейчас я пенсионер. Времени много", - говорит дедушка.Как делится Мариям, благодаря социальным сетям о дедушке стали узнавать все больше людей и даже приглашать его на съемки в кино и рекламу."Сейчас его чаще стали звать на съемки, теперь ведем график, чтобы ничего не пропустить. Конечно, иногда устает, но говорит, что это приятная усталость. На улице узнают иногда, фотографируют, он потом с радостью рассказывает нам об этом", - отмечает она.Кстати, однажды в молодости жизнь подкинула Толеугалию Сатыбалдиеву шанс стать киноактером, но по семейным обстоятельствам он снялся тогда только в массовке в фильме "Тревожное утро" 1968 года. Зато сейчас у него есть возможность реализовать свою давнюю мечту."Сейчас снимаюсь в массовках и эпизодических сценах. Зовут на интересные съемки, знакомлюсь с приятными людьми, больше общаюсь с молодежью. Это здорово", - говорит дедушка.Многие пользователи соцсетей отмечают особый, завораживающий стиль одежды Толеугалия Сатыбалдиева. Дедушка признается, что для своих миниатюр в TikTok он придумывает образы сам."Я никогда не гонялся за модой, время было другое. По возможности старался одеваться, чтоб не отстать от молодежи. Повезло, что у меня хороший вкус в одежде и во всем остальном от природы", - добавляет он.Ежедневно под роликами дедушки появляются десятки новых комментариев. Семья аташки и он сам безмерно благодарны за теплые слова, которые оставляют люди в его аккаунтах."Я сама творческий человек, поэтому меня очень вдохновляют все теплые комментарии, которые пишут дедушке. Его рассказы о съемках, разные истории. Поэтому стараемся снимать чаще, интереснее. Звонят родственники из других городов, все очень гордятся. Я очень рада, что у дедушки сейчас активная и насыщенная жизнь! Думаю, аташка воодушевляет молодежь. Своим примером он показывает, что старость - это не страшно, а весело и интересно. Многие удивляются, когда узнают, что ему 83 года", - отмечает Мариям.