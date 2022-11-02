Кто родственники казахов? Мнение историков

В казахской истории есть понятие "Алты Алаш" - это шесть народов, которые являются самыми близкими. Специалист по Средневековью Жаксылык Сабитов и историк Салтанат Асанова рассказали корреспонденту Tengrinews.kz, какие именно народы можно считать самыми близкими к казахам.



Исследования о связи казахов и других народов начались еще с 90-х годов прошлого века. По словам Жаксылыка Сабитова, тогда технологии не позволяли глубоко изучить некоторые аспекты, поэтому историки "рисовали картины с общим приближением". Сейчас ученые знают уже гораздо больше, и с каждым годом исследования становятся все глубже и подробнее.



"Родство народов можно рассматривать с разных сторон. Первое - это аутосомные маркеры, когда смотрят общий генетический портрет представителей разных народов. Это самый объективный показатель. Второй, менее объективный, - это соотношение гаплогрупп внутри этого народа и субвкладов. Аутосомно близкие народы могут быть близки по аутосомному признаку, но по Y-хромосоме сильно отличаться.



Например, кыргызы по аутосомному маркеру близки к казахам, но по составу гаплогрупп Y-хромосомы у них есть отличия, которые немного выдвигают их в сторонку. Поэтому аутосомные маркеры наиболее перспективный и ценный метод определения родства народов", - считает Жаксылык Сабитов.



Он отметил, что по генетике каракалпаки - самый близкий к казахам народ. По родству они стоят на первом месте. Специалист подчеркнул, что это отдельная нация и назвать их родом казахов нельзя.



По словам Сабитова, близкими к казахам также являются ногайцы, проживающие в Астраханской области, Ставропольском крае и Дагестане. Родственными могут оказаться также хакасы, шорцы и другие сибирские народы. Однако их генетика не так детально исследована, чтобы дать однозначные ответы.



"В исследовании 2017 года говорится, что восточные саки и скифы были предками казахов, кыргызов, а также сибирских народов, которые относятся к тюркской группе языков. Сюда могли входить и хакасы, и шорцы, и другие. Поэтому, наверное, они близки к нам. Но, к сожалению, пока глубина исследования не позволяет сказать насколько", - подметил Жаксылык Сабитов.



Как рассказала Салтанат Асанова, казахи и кыргызы, наряду с ногайцами, каракалпаками, татарами и башкирами, считаются потомками легендарного хана Алаша.



"В казахской истории есть понятие "Алты Алаш" - это шесть народов, которые являются самыми близкими. При Алаша хане мы все были близкими родственными народами, особенно казахи и ногайцы. С ногайцами мы фактически один народ, который разделился в результате распада Ногайской орды: часть ушла к нам, а часть в Россию и стала служить русским царям.



Как ни странно, кыргызы ближе всех к нам живут, но дальше от нас по генетике, чем ногайцы и каракалпаки. Потому что в свое время они очень поздно откочевали с севера и поселились здесь. В силу соседства и общности судьбы мы считаемся близкими народами. Язык понимаем, хотя в произношении некоторых слов и смысловых значений есть различия. Но история и казахов, и киргизов не всегда была гладкой. В историческом плане у нас очень много взаимных обид. Это связано с тем, что ментально они от нас чуть дальше расположены", - отметила она.



Историк добавила, что Алаша хан был основателем государственности, именно от него пошло деление на жузы. Поэтому у шести народов, по ее словам, много общего.



"Казахи, как более крупная консолидация, состояли из трех жузов. У нас больше названий родов и племен, чем у каракалпаков и ногайцев, потому что это уже осколки. Но их родовое деление имеет очень много аналогов с казахским. У кыргызов тоже есть родовое деление, но названия отличаются. Зато у казахов в Среднем жузе есть отдельный род - кыргыз.



Однако культурный образ жизни, ценности, особенно в плане эпических сказаний, литературных героев, - они у нас общие. Поэтический фольклор у нас единый. Что касается языка, то каракалпакский и ногайский очень похожи с казахским, у нас почти нет лингвистических отличий. Мы, в принципе, все тюрки понимаем друг друга, но ногайцы, каракалпаки и казахи - буквально", - добавила Асанова.



Также специалисты высказались о потенциальном родстве казахов с народами, которые расположены намного дальше, некоторые даже на другом континенте. Так, родственниками казахов могут быть американские индейцы и японцы.



"Через Южную Сибирь отдельные племена уплывали в Америку. Прежде всего это были северные племена, а также отдельные тюркские. Есть несколько исследований, которые говорят об общности эпических и терминологических сходств индейского и тюркского народов. К примеру, зелень у них тоже называется "кок". А у нас и зеленое, и голубое имеют одно значение и употребляются одним словом.



Насчет американских индейцев сомнений нет, что это наши далекие предки, которые в свое время ушли от нас далеко. Но в силу изолированности и отсутствия культурных контактов они оказались менее приспособленными. Мы-то оказались между такими огромными цивилизациями, как Индия, Иран и Китай. Поэтому мы смогли выжить. А индейцев истребили, потому что они были менее искушенными", - отметила Салтанат Асанова.



Что касается японцев, то, по ее словам, есть целая школа японоведения, которая доказывает, что современные японцы являются выходцами из Центральной Азии.



"Они не уточняют, но в любом случае это не монголы, а тюрки. Также доказывается лингвистическая общность в языках. И в японском, и в тюркском есть много общего. Считается, что они прибыли на японские острова, истребили местное население айнов и составили такое особое сословие самураев. Это доказывается отдельными терминами", - подметила она.



Жаксылык Сабитов отмечает, что у японцев не очень простой этногенез. Как оказалось, в свое время было две популяции, которые проживали до волн миграции. Среди них эмиси - родственники айнов, которые занимали большую часть территории, и племя кумосо.



"Родственники айнов относились к гаплогруппе D2, а кумосо относились к гаплогруппе С1. Впоследствии большая волна миграции людей с Корейского полуострова, которые принадлежали к гаплогруппе О2, помогла сложить в конце концов японский народ, который содержит в себе все эти три этнических компонента", - сказал специалист.



По его словам, у североамериканских индейцев тоже было две волны миграции. Первая - это гаплогруппа Q, которая мигрировала более 15 тысяч лет назад. К ней относятся ацтеки, майя и все индейцы вплоть до Южной Америки.



"Вторая, более поздняя миграция, - это индейцы-надены. К этой группе относятся апачи, навахо. Эта группа может быть более ближе к тюркам, потому что является носителем гаплогруппы Q, которая есть у первой волны миграции, и носителем гаплогруппы С, которая есть у второй волны миграции. Это все есть в нынешних народах, в том числе и тюркских, и тех, которые проживают на территории Дальнего Востока и Сибири.



Если говорить про родство казахов с японцами и североамериканскими индейцами, то родство определяется больше географически. Кто ближе географически, тот ближе и генетически. Поэтому казахи, безусловно, в какой-то степени родственники, но не настолько близки, как некоторым хотелось бы", - подытожил Жаксылык Сабитов.



Подводя итоги, Салтанат Асанова заявила, что нет коренных народов.



"Есть, конечно, родная земля. Но человечество вышло из одной небольшой семьи, которая расселилась по всему миру. Все это постоянно находится в движении, смешении. Кто-то дольше живет на одном месте, кто-то меньше. И я как историк достаточно скептически отношусь к понятию "коренные народы", - заключила она.