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МВД проверяет происхождение денег, которые чиновники потратили в казино

Просмотров:247 Опубликовано: Сегодня, 12:07
МВД проверяет происхождение денег, которые чиновники потратили в казино
Фото из открытых источников
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов 2 ноября заявил, что проверяется происхождение денег, которые чиновники потратили в казино, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Марат Ахметжанов, проводится расследование.

"Некоторые действительно уже не работают, будут выясняться все обстоятельства", – сказал глава ведомства.

19 октября стало известно, что госслужащие потратили 507 миллионов тенге в казино Алматинской области. Прокуратурой в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы.

В прокуратуре предоставили список, сколько потратили представители различных ведомств:

Министерство внутренних дел РК – 97 млн;

Министерство обороны РК – 95 млн;

Министерство финансов РК – 25 млн;

Верховный суд РК – 7 млн;

Агентство финансового мониторинга РК – 15 млн;

Агентство по противодействию коррупции РК – 3 млн;

Местные исполнительные органы – 36 млн;

Иные госорганы – 27 млн.


Источник: zakon.kz
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