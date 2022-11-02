МВД проверяет происхождение денег, которые чиновники потратили в казино

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов 2 ноября заявил, что проверяется происхождение денег, которые чиновники потратили в казино, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал Марат Ахметжанов, проводится расследование.
"Некоторые действительно уже не работают, будут выясняться все обстоятельства", – сказал глава ведомства.
19 октября стало известно, что госслужащие потратили 507 миллионов тенге в казино Алматинской области. Прокуратурой в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы.
В прокуратуре предоставили список, сколько потратили представители различных ведомств:
Министерство внутренних дел РК – 97 млн;
Министерство обороны РК – 95 млн;
Министерство финансов РК – 25 млн;
Верховный суд РК – 7 млн;
Агентство финансового мониторинга РК – 15 млн;
Агентство по противодействию коррупции РК – 3 млн;
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