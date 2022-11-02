МВД проверяет происхождение денег, которые чиновники потратили в казино

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов 2 ноября заявил, что проверяется происхождение денег, которые чиновники потратили в казино, сообщает Zakon.kz.



Как рассказал Марат Ахметжанов, проводится расследование.



"Некоторые действительно уже не работают, будут выясняться все обстоятельства", – сказал глава ведомства.



19 октября стало известно, что госслужащие потратили 507 миллионов тенге в казино Алматинской области. Прокуратурой в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы.



В прокуратуре предоставили список, сколько потратили представители различных ведомств:



Министерство внутренних дел РК – 97 млн;



Министерство обороны РК – 95 млн;



Министерство финансов РК – 25 млн;



Верховный суд РК – 7 млн;



Агентство финансового мониторинга РК – 15 млн;



Агентство по противодействию коррупции РК – 3 млн;



Местные исполнительные органы – 36 млн;



Иные госорганы – 27 млн.