Названо главное слово 2022 года

Британский словарь Collins English Dictionary назвал permacrisis словом 2022 года. Об этом сообщается на сайте словаря, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.ru



Слово образовано путем слияния слов permanent и crisis — "перманентный кризис", обозначающий "продолжительный период нестабильности и небезопасности". Термин связан с продолжающимися на планете кризисами, с которыми столкнулся в 2022 году весь мир, в частности, это политическая нестабильность, украинский конфликт, климатические изменения и кризис стоимости жизни.



Слово рermacrisis вошло в словарь Коллинза наряду с 10 другими новыми словами текущего года. Среди них — существительное "патигейт", обозначающее скандальную историю с участием бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, прилагательное "каролинский", связанное с именем нового британского короля Чарльза III (Карл III - по сложившейся в русском языке традиции именовать монархов на германский манер - прим.), унаследовавшего трон после смерти королевы Елизаветы II, а также словосочетание warm banks ("банки тепла"), означающее места, где греются люди, которые не могут платить за отопление своих домов.



Кроме того, на фоне политических перемен в Великобритании и событий в Украине в словарь добавили несколько биографических статей, в частности, украинского президента Владимира Зеленского, братьев Кличко, один из которых, Виталий, является мэром Киева, нового премьер-министра Риши Сунака и королевы-консорта Камиллы, супруги короля Чарльза III.



В прошлом году словом года была названа аббревиатура NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен).