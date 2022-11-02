Любого нормального мужчину в женщинах сначала интересуют достоинства – и только потом недостатки. Однако несмотря на бесконечную любовь сильного пола, есть в дамах черты, которые невероятно бесят и раздражают кавалеров. Топ-10 женских привычек, которые терпеть не могут мужчины, составили специалисты Menslife, рассказывает Tengri Lifestyle.



Суеверия, гадания, гороскопы



Однажды, придя домой с работы, ты застаешь ее в слезах. Прокрутив даже самые страшные варианты, ты бежишь ее утешать… Но, выяснив причину, ты впадаешь в ступор. Оказалось, что гороскоп предрекает расставание с любимым человеком и она уже фактически поставила на отношениях крест.



Мужчины верят не в силу гороскопов, а в силу действий и поступков. Кроме того, увлеченность суевериями многими воспринимается как дурная привычка.



Напоминание о мужском происхождении из корыстных целей



Иногда от девушек приходится слышать "купи мне в косметическом магазине лак с перламутровым блеском". На твою попытку избежать такой участи она использует козырь: "Ведь ты же мужчина!" Конечно, есть вещи, которыми к лицу заниматься именно мужчинам, – починить розетку, передвинуть мебель, купить для охоты оружие. Но бегать по женским магазинам косметики явно не мужское полномочие.



Мужчины считают взывания к мужскому происхождению неубедительной манипуляцией и хорошо умеют различать, когда женщинам действительно нужна помощь, а когда это просто каприз.



Вопросы о бывших



Есть легенда, что существуют девушки, которые никогда не интересовались бывшими своих мужчин. Сначала она занудно расспрашивает о твоих прошлых отношениях, ты какое-то время уходишь от ответа, но потом все же поддаешься и рассказываешь некоторые нюансы. Однако ее реакция часто бывает совершенно неожиданной. Девушка мрачнеет, на какое-то время уходит в себя, а потом время от времени упоминает в разговорах твою бывшую пассию не в твою пользу, хотя ты давно даже не общаешься с ней.



Любит выяснять отношения перед важным мероприятием



В день важного мероприятия вы уже практически готовы к выходу из дома, и тут ей показалось, что ты сегодня был к ней слишком холоден, или она вспомнила, что ты давно не дарил ей цветы, и началось: "Ты охладел!", "Ты меня не любишь!" А ты всего лишь озадачен текущими хлопотами. В итоге она приезжает на праздник заплаканной и с укором посматривает на тебя. В худшем случае вы остаетесь дома с окончательно испорченным настроением и нервами.



Желание все держать под контролем



В любых отношениях наступает момент, когда девушка начинает посягать на свободу ее возлюбленного и пытаться все взять под контроль. И это касается всех сфер жизни – порядка в доме (у каждой вещи должно быть свое место), внешнего вида ("Сними это, надень вот это!"), встреч с друзьями ("Кто был и о чем говорили?"), твоего местонахождения (во всех месенджерах на смартфоне активируется функция геопозиции). В итоге такой тотальный контроль может привести к плачевным последствиям.



Слишком ранимая



Речь не идет о том, чтобы она была Сталлоне в юбке. Но не к лицу девушкам визжать и падать в обморок при виде лягушки или жучка. Также многих представителей сильного пола раздражает излишнее сюсюканье с животными, маленькими детьми, ну и, конечно же, с мужчинами. Фразы наподобие "Ты мой маленький ути-пути милашка!" лучше вообще не произносить.



Слишком часто делать селфи



В ее телефоне 25 368 фотографий в стиле селфи – и это еще не предел! Она фотографируется буквально везде - дома, в лифте, на улице, в машине, в ресторане, на прогулке, в гостях, в салоне красоты, в примерочной магазина... Так уже сложилось, что самолюбование – это неотъемлемая часть женской сущности. Однако мужчины, с их конструктивным мышлением, такие действия считают нецелесообразными и лишенными всякого смысла. Поэтому на этой почве могут случаться разногласия.



Намеренно провоцировать ревность



Женщины, кстати, тоже далеко не в восторге от этого чувства. Но если слабый пол, ощутив укол ревности, старается сделать все, чтобы вернуть себе внимание, то мужчина, скорее всего, будет мучиться, злиться… или даже просто уйдет.



Постоянно всех критиковать



Это же просто бросается в глаза: как эта знакомая ужасно одета! Впрочем, не ждите, что он разделит ваши эмоции и охотно поддержит разговор. И вовсе не потому, что у него нет глаз или своего мнения. Просто он считает, что ваша собственная жизнь для вас должна быть важнее. И тут он, скорее всего, не так уж и ошибается.



Встречать в штыки его друзей



Здесь прямая критика просто обречена на провал. Пусть для вас очевидно, что они влияют на него самым неподходящим образом, тут ничего не поделаешь: это и есть та самая "святая мужская дружба".