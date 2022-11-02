Вывозят якобы на международные мероприятия - глава МВД о торговле детьми

В МВД намерены изменить порядок выезда несовершеннолетних казахстанцев за рубеж, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил о планируемых действиях в этом вопросе, так как торговцы людьми вывозят детей из страны под видом приглашения на международные мероприятия.



О планируемых изменениях рассказал глава департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.



"На практике мы сталкиваемся с такими преступлениями, как сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля новорожденными детьми с целью усыновления, торговля человеческими органами и принуждение к попрошайничеству. (...) Дети - это наиболее уязвимая группа риска, которая часто становится объектом преступления и поэтому нуждается в особом внимании. (Предусмотрены. - Прим.) поправки в закон о миграции населения в части определения порядка выезда граждан, не достигших 16 лет, из Казахстана", - пояснил он на форуме по вопросам противодействия торговле людьми.



Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что и сейчас выезд детей за рубеж контролируется, без одобрения родителей посторонний человек не сможет вывезти ребенка за границу. Однако родителей могут вводить в заблуждение.



"Здесь будут смотреть, например, с какой целью выезжают. У нас бывает иногда, что вывозят детей по поддельным документам или путем обмана, якобы на какие-то международные мероприятия. И потом нам уже трудно их вернуть. Здесь мы должны проявлять бдительность и знать, насколько и куда они едут, что это за человек, который их везет, с какой целью, то есть здесь больше профилактические меры", - пояснил министр.



Ранее глава МВД сообщил, что в августе этого года в Шымкенте пресекли деятельность ОПГ в составе 11 человек, которая занималась торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией.