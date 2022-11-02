Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии участников январских событий, передает корреспондент Tengrinews.kz. со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об амнистии". Текст Закона публикуется в печати", - распространила сообщение пресс-служба Президента. Казахстана.
Согласно принятому закону часть участников январских событий будут освобождены, кому-то сократят срок заключения, а при необходимости им помогут с трудоустройством и жильем.
"Принятый закон разработан по поручению Главы государства. Закон предусматривает освобождение казахстанцев от уголовной ответственности и смягчение наказания для лиц, совершивших уголовные проступки, связанные с беспорядками во время "Трагического января". Кроме того, в законе указаны условия и порядок применения амнистии, а также конкретные нормы, на каких лиц она не распространяется. Мы рассматриваем эту меру, как акт гуманизма со стороны общества и государства. Надеемся, что такие трагические события больше никогда не повторятся в нашей стране", - заявил ранее спикер Сената Маулен Ашимбаев.
Напомним, в Послании народу 1 сентября Токаев объявил амнистию участникам январских событий.
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