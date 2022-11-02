Сержант повесился в Алматинской области, оставив предсмертную записку

Родные сержанта второго класса Ербола Мусабаланова просят найти виновных в его смерти. Военнослужащий покончил жизнь самоубийством в начале октября в селе Жетыген. Он оставил предсмертную записку с указанием конкретных фамилий, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «31 канал».Погибший Ербол Мусабаланов посвятил военному делу 23 года. Он не представлял себя на «гражданке».Из-за своей честности его невзлюбило руководство воинской части, утверждают родственники. Об этом говорится и в прощальном письме.«Здесь он пишет: в моей смерти прошу винить Кабакова, Ильясова — непосредственно его командира — и сержанта второго класса Мажитова. Вот эти три фамилии он написал в предсмертной записке», − говорит брат Ербола Валихан Жусипов.О давлении со стороны руководства военнослужащий всегда рассказывал близким. Так как не хотел работать в Жетыгенском воинском формировании, он три месяца пытался перевестись в летную часть в Алматы. Собрал документы, но не дождался подписи своих начальников. Хотя приказ о переводе можно оформлять за считанные недели.«Мы звонили в отдел кадров Бурундай, он сказал: «От меня ничего не зависит. Только от главнокомандующего — как он скажет, так и будет». И его документы не пропустили. Потом они на него вытащили приказ, что он направляется в Серебрянск, не спрашивая его», − рассказывает брат.Это и послужило триггером к суициду, уверены близкие. Приказ о переводе вышел 6 октября. В тот же день он и свел счеты с жизнью.«В его кабинете перерезали свет. Он приходил, бабушке рассказывал, что элементарно не может кофе попить в кабинете, поскольку перерезали свет. То есть, это продолжалось не один месяц и не два. Это был долгий период издевательства. Они давили на него психологически», − поделилась друг семьи Карина Цой.За несколько дней до смерти Ербол Мусабаланов рассказывал близким, что дома спрятан жесткий диск, где хранятся файлы якобы с информацией о фактах коррупции в части. Об этом стало известно и третьим лицам. 11 октября, когда родственники со следователем посетили опечатанную квартиру, они увидели, что там царит хаос. По следам на внешнем блоке кондиционера заметно, что проникли через балкон. Жесткого диска в квартире не было.«По факту смерти военнослужащего по контракту сержанта второго класса Ербола Мусабаланова возбуждено уголовное дело. Другая информация в интересах следствия не подлежит», − прокомментировал заместитель главнокомандующего силами воздушной обороны ВС РК Алим Ибраев.Родным умершего остается надеяться только на честное расследование дела и выяснение всех обстоятельств.