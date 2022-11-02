Казахстанским школьникам разрешат сменить пиджаки на кардиганы

Наряду с действующей школьной формой, которая включает в себя пиджак, жилет, брюки, юбку, рубашку, блузку, учащимся предоставляется возможность заменить пиджаки и жакеты на трикотажные кофты/кардиганы на пуговицах или замке, а также заменить привычные рубашки на рубашки поло. При этом цвет, фасон и другие детали должны быть согласованы с администрацией школы, передает ИА «NewTimes.kz».
Это станет возможным благодаря дополнениям, которые министерство просвещения РК предлагает внести в действующий приказ.
«Существующие требования к школьной форме в целом не меняются. Речь идет только о дополнении и предоставлении возможности выбора. Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, считая, что это более комфортно и практично для детей, поскольку не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий. Поэтому в качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде», — сообщила председатель комитета среднего образования РК Гульмира Раинбековна.
Например, вместо официального пиджака или жакета — трикотажная кофта/кардиган, а вместо привычной рубашки — рубашка поло. Решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением.
«Эти дополнения инициируются заранее, чтобы в следующем году у школ было достаточно времени для принятия решений. Но это не значит, что школы должны в обязательном порядке пересмотреть утвержденные требования. Это только дополнительная возможность и опция, которую можно использовать в случае необходимости», — дополнила Гульмира Раинбековна.
В ведомстве отметили, что родители самостоятельны в выборе производителя и приобретения школьной формы.
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