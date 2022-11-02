Зоны ограничения для полетов дронов введут в Казахстане

Поправки в законодательство об использовании воздушного пространства Казахстана, которые планируется принять в 2023 году, предусматривают ограничения для полетов беспилотных летательных аппаратов, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Как отметил директор Департамента беспилотных авиационных систем Авиационной администрации Казахстана Владимир Кошманов, правила эксплуатации БПЛА в воздушном пространстве РК вступили в силу в январе 2021 года. Сейчас в Авиационной администрации и Комитете гражданской авиации разрабатываются поправки в указанное законодательство.
- Поправками вносятся изменения в порядок использования воздушного пространства. Будут введены две категории: специальная зона для беспилотных судов и зона ограничения полетов для беспилотников. Это позволит лучше понимать, где густонаселенный районы и над какими объектами нельзя летать. Например, зона ограничения полетов будет вводиться над территориями аэропортов, объектов критически важной инфраструктуры либо объектов, охраняемых государством. Так, в Алматы летать нельзя будет над аэропортом, аэродромом Боралдай, ТЭЦ, территориями заводов, стадионов и над ГЭС, - сообщил Владимир Кошманов.
Также, по его словам, будет расширена градация по зонам полетов по вертикали. В данное время действует ограничение для БПЛА до 50 м. А хотят ввести разделение по вертикали до 200 м в населенных пунктах, чтобы зоны полетов беспилотников не пересекались с трассами самолетов.
По словам Кошманова, принятие поправок планируется в первом квартале 2023 года.
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