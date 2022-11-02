«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Ноября
+11...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.56 KZT
  • €1 = 456.09 KZT
  • 1 RUB = 7.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Зоны ограничения для полетов дронов введут в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:15
Зоны ограничения для полетов дронов введут в Казахстане
Фото из открытых источников
Поправки в законодательство об использовании воздушного пространства Казахстана, которые планируется принять в 2023 году, предусматривают ограничения для полетов беспилотных летательных аппаратов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил директор Департамента беспилотных авиационных систем Авиационной администрации Казахстана Владимир Кошманов, правила эксплуатации БПЛА в воздушном пространстве РК вступили в силу в январе 2021 года. Сейчас в Авиационной администрации и Комитете гражданской авиации разрабатываются поправки в указанное законодательство.

- Поправками вносятся изменения в порядок использования воздушного пространства. Будут введены две категории: специальная зона для беспилотных судов и зона ограничения полетов для беспилотников. Это позволит лучше понимать, где густонаселенный районы и над какими объектами нельзя летать. Например, зона ограничения полетов будет вводиться над территориями аэропортов, объектов критически важной инфраструктуры либо объектов, охраняемых государством. Так, в Алматы летать нельзя будет над аэропортом, аэродромом Боралдай, ТЭЦ, территориями заводов, стадионов и над ГЭС, - сообщил Владимир Кошманов.

Также, по его словам, будет расширена градация по зонам полетов по вертикали. В данное время действует ограничение для БПЛА до 50 м. А хотят ввести разделение по вертикали до 200 м в населенных пунктах, чтобы зоны полетов беспилотников не пересекались с трассами самолетов.

По словам Кошманова, принятие поправок планируется в первом квартале 2023 года.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика