Врач рассказала, какой овощ может продлить жизнь

Российский врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила полезные свойства чеснока. Специалист убеждена, что этот продукт способен продлить жизнь. Для этого его нужно употреблять регулярно, сообщает Zakon.kz.



Прежде всего, как отмечено в публикации издания Ferra.ru, чеснок полезен для улучшения метаболизма.



Кроме того, он нормализует давление, снижает холестерин и стабилизирует нервную систему.



По словам врача, чеснок необходимо употреблять в сыром виде. К тому же, добавила она, регулярное употребление чеснока способно продлить жизнь на 10 лет.



В заключение Дюваль заявила, что "нашу жизнь сокращают болезни. Они возникают в основном из-за бактерий и вирусов".



Ранее врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова перечислила симптомы аллергии на лекарства. Она уточнила, что бездумное потребление лекарств приводит к сенсибилизации – чувствительности к биологическим и химическим веществам.



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