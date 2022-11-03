Беспрецедентное дело завели на российских музыкантов в Атырау

В административном суде Атырау будет рассматриваться беспрецедентное дело о привлечении уличных музыкантов из России к ответственности по статье "Приставание в общественных местах", передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".



Речь идет о музыкантах из Волгограда, на которых ранее полицейские оформили протокол из-за выступления на набережной города.



"Исполнять песни под гитару мы начали практически сразу, как приехали в Атырау. Всегда в одном и том же месте - возле санатория. Но вечером 15 октября наше выступление прервал полицейский. Он сказал, что в Казахстане так делать нельзя, и попросил уйти. Мы, конечно, немного удивились - две недели спокойно играли, и никаких замечаний. Но прекрасно понимаем, что здесь другая страна, свои законы, поэтому тут же собрались и пошли прочь. В России, например, выступать на улице и получать за это добровольные вознаграждения от прохожих не запрещено, только в Москве и Питере требуется специальное разрешение от властей", - рассказал музыкант Владислав Подгорный.



Покинуть набережную молодые люди не успели. Через несколько минут к ним подошел тот же сотрудник полиции уже с напарником и сообщил, что в отношении них "поступил вызов". Дальнейшее разбирательство продолжилось в полицейском участке, где россиян обыскали и даже проверили на предмет кражи мобильные телефоны.



"Там же мы почитали в интернете 449-ую статью Административного кодекса, которую нам вменяют, и пытались объяснить, что ни к кому не пристаем, не требуем денег, у нас нет расценок, а лишь чехол от гитары, в который желающие могут добровольно положить пару монет. Музыка для нас - это не столько возможность подзаработать, а эмоции, самовыражение… Она помогает пережить сегодняшний день и смотреть на мир иначе. На это полицейские ответили: "Вы сидите на набережной, люди вынуждены проходить мимо вас, слышат вашу музыку, что несет дискомфорт, поэтому это расценивается как приставание", - рассказал музыкант Никита Евсеев.



При этом россиянам не объяснили их право на адвоката, на возможность обжаловать составленный протокол, а лишь дали сфотографировать выписанную квитанцию для уплаты штрафа. Но вину свою в правонарушении они не признали. Граждане РФ обратились в суд с жалобой и просьбой истребовать производство по административному делу, а также признать привлечение к ответственности незаконным.



Издание отмечает, что статья "Приставание в общественных местах" впервые появилась в Административном кодексе в 2015 году, после чего казахстанская полиция причислила уличных музыкантов к попрошайкам. Во многих городах стражи порядка активно их преследовали, штрафовали либо ограничивались предупреждением.



По словам адвоката Нурлана Жолболова, ни в одной развитой стране мира полиция не борется с уличными музыкантами и не штрафует их.



"За рубежом, особенно в европейских городах, развита уличная музыкально-танцевальная культура, и власти ее, наоборот, поощряют. Уличные музыканты создают определенную положительную атмосферу, поднимают настроение прохожим. Они не представляют никакой опасности обществу, а являются колоритным украшением городов", - заявил адвокат.