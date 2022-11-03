«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 03 Ноября
+12...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.56 KZT
  • €1 = 456.09 KZT
  • 1 RUB = 7.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Беспрецедентное дело завели на российских музыкантов в Атырау

Просмотров:1196 Опубликовано: Сегодня, 12:24
Беспрецедентное дело завели на российских музыкантов в Атырау
Фото из открытых источников
В административном суде Атырау будет рассматриваться беспрецедентное дело о привлечении уличных музыкантов из России к ответственности по статье "Приставание в общественных местах", передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Речь идет о музыкантах из Волгограда, на которых ранее полицейские оформили протокол из-за выступления на набережной города.

"Исполнять песни под гитару мы начали практически сразу, как приехали в Атырау. Всегда в одном и том же месте - возле санатория. Но вечером 15 октября наше выступление прервал полицейский. Он сказал, что в Казахстане так делать нельзя, и попросил уйти. Мы, конечно, немного удивились - две недели спокойно играли, и никаких замечаний. Но прекрасно понимаем, что здесь другая страна, свои законы, поэтому тут же собрались и пошли прочь. В России, например, выступать на улице и получать за это добровольные вознаграждения от прохожих не запрещено, только в Москве и Питере требуется специальное разрешение от властей", - рассказал музыкант Владислав Подгорный.

Покинуть набережную молодые люди не успели. Через несколько минут к ним подошел тот же сотрудник полиции уже с напарником и сообщил, что в отношении них "поступил вызов". Дальнейшее разбирательство продолжилось в полицейском участке, где россиян обыскали и даже проверили на предмет кражи мобильные телефоны.

"Там же мы почитали в интернете 449-ую статью Административного кодекса, которую нам вменяют, и пытались объяснить, что ни к кому не пристаем, не требуем денег, у нас нет расценок, а лишь чехол от гитары, в который желающие могут добровольно положить пару монет. Музыка для нас - это не столько возможность подзаработать, а эмоции, самовыражение… Она помогает пережить сегодняшний день и смотреть на мир иначе. На это полицейские ответили: "Вы сидите на набережной, люди вынуждены проходить мимо вас, слышат вашу музыку, что несет дискомфорт, поэтому это расценивается как приставание", - рассказал музыкант Никита Евсеев.

При этом россиянам не объяснили их право на адвоката, на возможность обжаловать составленный протокол, а лишь дали сфотографировать выписанную квитанцию для уплаты штрафа. Но вину свою в правонарушении они не признали. Граждане РФ обратились в суд с жалобой и просьбой истребовать производство по административному делу, а также признать привлечение к ответственности незаконным.

Издание отмечает, что статья "Приставание в общественных местах" впервые появилась в Административном кодексе в 2015 году, после чего казахстанская полиция причислила уличных музыкантов к попрошайкам. Во многих городах стражи порядка активно их преследовали, штрафовали либо ограничивались предупреждением.

По словам адвоката Нурлана Жолболова, ни в одной развитой стране мира полиция не борется с уличными музыкантами и не штрафует их.

"За рубежом, особенно в европейских городах, развита уличная музыкально-танцевальная культура, и власти ее, наоборот, поощряют. Уличные музыканты создают определенную положительную атмосферу, поднимают настроение прохожим. Они не представляют никакой опасности обществу, а являются колоритным украшением городов", - заявил адвокат.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 Dikaj (Посетители) Сегодня, 15:41
Дикость какая !!! Творческие люди несут позитив и добро в наши души , подимают настроение . Прогулка намного приятней , зря вы так - любители порядка . Не там порядки наводите !
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +11
  • Ну Ну
  • Космос
  • NataliN
  • Кинст
  • vlad75
  • Ugo Chaves
  • ЁмоЁ
  • fitter
  • бобер
  • GIBSON.SG
  • Ирон
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 12:52
А на попрошаек на перекрестках не хотите обратить внимание? Лезут под колеса, мешают движению. Складывается такое впечатление, что они под непромокаемой крышей. Более того, одни и те же лица гастролируют по городам. Видел их в Актау, месяцем позже в Атырау их же встретил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 Жанар (Посетители) Сегодня, 11:52
Цитата: cas277cas
На наглых таксистов

ДА!, эти шабашники везде пристают к людям со своими "предложениями", на вокзале, возле больниц и других местах, на вопрос есть разрешение на частный извоз, я с налоговой инспекции...
Тихое молчание, и быстро отваливают в сторону...

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +11
  • Жанар
  • fitter
  • xerox
  • ak12
  • Ирон
  • Космос
  • Dushman
  • NataliN
  • Кинст
  • Ugo Chaves
  • бобер
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 11:45
На наглых таксистов в аэропорту Актау не хотите посмотреть???????Вот,где по настоящему - приставание в общественных местах!!!Но у нас же все как обычно-слышащее и видящее государство...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика