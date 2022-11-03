Технодом и Сулпак оштрафованы за продажу бытовой техники без документов

Алматы. 3 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане на Т1,8 млн оштрафованы торговые сети Технодом и Сулпак за продажу бытовой техники без соответствующих документов, заявил председатель комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции (МТИ) РК Куаныш Еликбаев.
«По факту продажи электробытовых приборов без документов об оценке соответствия к ответственности привлечены крупные реализаторы: Технодом и Сулпак, со штрафом в размере 600 МРП или Т1,8 млн и предписанием об устранении нарушений», - сказал Еликбаев на брифинге в четверг.
По его словам, приказом комитета отменено действие в Казахстане 57 незаконно оформленных деклараций и 63 сертификатов соответствия: восемь сертификатов на импортный цемент по обращению Казахстанской цементной ассоциации, 12 сертификатов на электробытовые приборы, выданные кыргызским органом по сертификации, деятельность которого в этой части по результатам взаимодействия с коллегами из Кыргызстана была приостановлена, 20 сертификатов на импортную мебель по обращению Казахстанской ассоциации органов по оценке соответствия и Союза обрабатывающей промышленности Казахстана, испытания которых не были проведены в аккредитованных лабораториях, сертификаты и декларации на игрушки из Китая, пищевую продукцию и другое.
На нарушителей импортеров-заявителей деклараций о соответствии, наложены штрафы. Информация об отмене документов направлена в органы госдоходов, ЕЭК и органы стран ЕАЭС для недопущения распространения такой продукции.
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