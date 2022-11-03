В Таразе родились девочки-тройняшки. Теперь в семье 5 дочерей

20 октября в перинатальном блоке Жамбылской областной многопрофильной больницы Тараза в семье Абдуллаевых из села Жалпак тобе родились тройняшки, передает ИА «NewTimes.kz».



«Девочки появились на 35 неделе беременности. Вес малышек при рождении был 1980, 2120 и 2020 граммов. Их назвали красивыми именами − Айлин, Алия и Элиф. После рождения дети находились в отделении неонатологии. За ними был организован специальный уход», − сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области



После стабилизации состояния новорожденные находились с матерью.



2 ноября их благополучно выписали домой, где их с нетерпением ждали две старшие сестры.

