Премьер поручил наказать ряд чиновников и освободить от должности главу комитета

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил привлечь к ответственности ряд чиновников, отвечающих за цены на продукты питания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства.
Смаилов провел совещание по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары с участием руководства центральных госорганов и акиматов областей. По мерам антимонопольного реагирования выступил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов. О ситуации в регионах доложили акимы Улытауской области Берик Абдыгалиулы, Костанайской области - Архимед Мухамбетов и Атырауской области - Серик Шапкенов.
Премьер-министр отметил, что есть серьезные вопросы к деятельности госорганов в части стабилизации цен на продукты питания.
"Министерства и акиматы имеют все необходимые инструменты, финансовые средства, контрольные функции для регулирования стоимости социально значимых продовольственных товаров, но динамика роста цен очевидна", - сказал Алихан Смаилов.
Он также подчеркнул, что ранее неоднократно поручалось довести финансирование "оборотной схемы" до 100 миллиардов тенге, однако шесть регионов - Алматинская, Жамбылская, Павлодарская, Атырауская, Костанайская и Акмолинская области - до сих пор этого не сделали.
По его словам, также до сих пор нет ожидаемого эффекта от работы региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования, деятельность которых было поручено переформатировать, и не проведена актуализация базы данных по овощехранилищам.
"Это результат слабой работы акиматов и недостаточной координации со стороны министерств сельского хозяйства, торговли и интеграции. Поручаю за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечь к дисциплинарной ответственности курирующих заместителей акимов указанных регионов", - отметил Алихан Смаилов.
Кроме того, премьер-министр поручил Министерству торговли и интеграции внести представление на привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, курирующих данное направление, а также освободить от должности председателя Комитета торговли.
В заключение он еще раз подчеркнул, что по тем товарным позициям, по которым наблюдается наибольший рост цен, а это огурцы, помидоры и яйца, нужно принять конкретные меры.
"Нужно понять, кто основные поставщики, в связи с чем идет рост. Если они свою маржу берут за счет роста цен, то пусть работают в рыночной среде, а мы перенаправим субсидии на другие направления. При этом в регионах мониторинг за допустимой торговой надбавкой и работу специальных комиссий необходимо поставить на системную основу. Коллеги, прошу усилить работу по недопущению необоснованного роста на социально значимые продукты питания. Инструменты все есть", - заключил Алихан Смаилов.
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