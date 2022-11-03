Ждать ли громких дел с известными именами, ответил генпрокурор

Разъясняя ситуацию по возврату средств и активов в Казахстан, генеральный прокурор республики Берик Асылов ответил на вопрос редакции Tengrinews.kz, ожидать ли в ближайшее время новых громких дел с известными именами.



"По закону данные досудебного расследования не подлежат разглашению. И потом, когда раньше времени начинают шуметь вокруг определенного человека, он может скрыться, переписать или быстро продать те или иные активы. Всему свое время. Сейчас ведется изучение и анализ данных, проводится соответствующая работа, и когда будут результаты, мы обязательно сообщим. После завершения расследования по каждому уголовному делу общественность будет информирована о результатах", - сообщил Берик Асылов.



Он также ответил, есть ли ограничения или запреты по отдельным персонам, так называемым олигархам.



"В работе комиссии нет каких-либо ограничений. Ее будем вести до конца, до тех пор, когда экономические ресурсы перестанут концентрироваться в руках узкого круга лиц и когда появится честная конкуренция. Работа будет вестись неуклонно, последовательно, твердо. Нельзя просто определить список, скажем, из 50 человек и арестовать их и их активы. Это незаконно. Глава государства требует от нас последовательной, а самое главное, законной работы", - выразил мнение генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.



Отметим, в Казахстане пятый месяц продолжает работу Межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, рабочим органом которого является Генеральная прокуратура. Ведомством осуществляются надзорные и координационные функции.



За это время в Казахстан удалось вернуть более 600 миллиардов тенге.