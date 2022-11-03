Боксер с 30 победами рассказал о бое с Головкиным. Названы сроки и место поединка

Австралийский боксер Майкл Зерафа рассказал о договоренности на титульный поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает Tengri Sport. GGG владеет поясами WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.



30-летний Зерафа идет на первом месте рейтинга WBA в среднем весе, а в следующем году может получить бой с казахстанской звездой.



"Зерафа эксклюзивно сообщил Fox Sports Australia, что он и мегазвезда бокса Геннадий Головкин "устно согласились" драться за титулы чемпиона мира в среднем весе в Австралии в марте следующего года", - пишет ресурс.



Добавим, что ранее стало известно о возможном поединке Головкина (42-2-1, 37 КО) в Казахстане с обязательным претендентом по версии IBF Эскивой Фалькао (30-0, 20 КО) из Бразилии.



Другим вариантом для казахстанца является кубинец Эрисланди Лара (29-3-3, 17 КО), владеющий регулярным титулом от WBA. Что касается Зерафы, то он выиграл 19 боев досрочно из 34 проведенных (30-4, 19 КО).