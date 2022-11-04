Новый праздник появился в Казахстане

В Казахстане появился новый профессиональный праздник - День работников цифровизации и информационных технологий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.



День работников цифровизации и информационных технологий в Казахстане будут отмечать 10 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.



Ранее действовавший праздник - День работников связи и информатизации, отмечаемый 17 мая, - переименован в День работников связи.



Появление нового профессионального праздника инициировано Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в целях поддержки работников сферы. По данным правительства, их общая численность составляет более 155 тысяч человек.



Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

