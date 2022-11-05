Что происходит с рынком жилья в регионах Казахстана, рассказали специалисты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.



Уральск стал перевалочной базой для почти 50 тысяч жителей соседней страны, и всем им нужно было где-то жить. Поэтому квартиры и комнаты начали сдавать даже те, кто этим раньше не занимался. Цены при этом подскочили. Обычная однушка летом стоила 80 тысяч в месяц, в сентябре ее цена выросла до 120, а после наплыва россиян превысила 200 тысяч тенге.



На ажиотаж не смогли не обратить внимание налоговые органы. Тех, кто без регистрации сдает жилье, выявляют на сайтах с объявлениями и с помощью полиции.



"Департамент полиции по Западно-Казахстанской области предоставляет нам сведения по гражданам, которые прибыли на территорию области. И получается, по этим адресам сотрудники органов государственных доходов производят обзвоны, обходы, выездные мероприятия. И в случае подтверждения фактов правонарушения направляется в суд либо регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя", - объясняет главный специалист управления департамента госдоходов по ЗКО Абылай Малаев.



По официальным данным, в регионе на сегодня около четырех тысяч арендодателей, которые сдают квартиры. Ажиотаж с отъездом вынужденных туристов спал. И цены на жилье стали снижаться. Но отказываться от высоких доходов владельцы квартир не спешат. Аналитики говорят, что в Уральске цены на арендное жилье начали падать с середины октября. Стоимость снизилась на 32 процента. Однако к летним значениям она уже не вернется, уверены риелторы.



В Актюбинской области арендное жилье стало дешевле, но не намного. По словам экспертов, цены вернулись к тем, что были в августе. То есть снять жилье в центре по-прежнему могут позволить себе лишь те, у кого высокий доход. В то же время специалисты советуют непременно торговаться с арендодателями. В городе все еще хорошо помнят конец сентября, когда из-за наплыва россиян цены на арендные квадраты резко подняли, некоторые владельцы квартир – в два, а то и в три раза. При этом проблем с клиентами не возникало. Напротив, появился острый дефицит съемного жилья. И даже сейчас, когда большая часть граждан соседней страны покинула город, квартир все еще не хватает, особенно экономкласса.



"Сейчас в пригороде однокомнатная квартира стоит 80 тысяч тенге, двухкомнатная – 140 тысяч тенге. Я вот сегодня целый день ходила и искала арендное жилье. У меня четверо детей, муж всего 60 тысяч зарабатывает. Но нам вообще нереально найти жилье с таким доходом", - говорит Айдана Шуиншалина.



По данным риелторов, в центре Актобе арендная однушка сейчас стоит 150 тысяч тенге. В сентябре, как раз в период наплыва россиян, они поднялись до 300 тысяч. Ранее за такие деньги можно было найти двух- и даже трехкомнатную квартиру.



Сейчас цены, по данным krisha.kz, откатились примерно на треть. Но ожидать прежних расценок больше не стоит, говорят риелторы. Впереди, по их мнению, только незначительный спад.



"Чуть позже мы прогнозируем, что будет еще большее снижение арендной ставки. Потому что большинство россиян, которые к нам заехали и продолжают жить в нашем городе, у них закончится срок пребывания в нашей стране. Они выселятся, и арендодатели будут вынуждены искать спрос только среди местных арендаторов", - уверен директор агентства недвижимости в Актобе Берик Беккужин.



А у местных платежеспособность гораздо ниже. Учитывая, что средняя зарплата в регионе составляет всего 250 тысяч тенге. Поэтому позволить себе квартиру даже за 150 тысяч в месяц в городе может не каждый.



Цены на аренду снижаются с каждым днем и на севере страны. Съемные квартиры тоже подешевели почти на треть. И эксперты уверены, что будут еще дешевле. В конце сентября в Петропавловске царил настоящий ценовой хаос. За однушку без особых удобств просили даже 250 тысяч. Но и за эти деньги свободных квартир не было. Сегодня в городе в ту же однокомнатную можно заселиться уже примерно за 100 тысяч. И желающих сдать жилье снова хоть отбавляй. Приходит в себя и посуточная аренда. Скромная квартира снова стоит свои 10-15 тысяч. Освободили россияне и гостиницы. Уютный номер теперь даже дешевле квартиры – в пределах восьми тысяч тенге.



"Номеров у нас 12, половина из них занята, половина свободна. Спрос, конечно, изменился по сравнению с тем наплывом, который был ранее. Ну, скажем так, не на сильно много, но в плане того, что мы находимся где-то на середине того, что сейчас интересуются нами, звонят, спрашивают. Россияне приезжают, спрашивают, интересуются, звонят, ну и, естественно, сравнивают цены в городе и у нас", - рассказывает администратор гостиницы Анна Перминова.



До полной стабилизации на рынке аренды жилья, говорят эксперты, еще далеко. Больше того, не исключают, что бум снова может повториться в любой момент. Поэтому советуют местным лучше платить ипотеку, а не аренду.



"В данной ситуации больше всего пострадали граждане нашей страны, не имеющие жилья в собственности, – студенты, их родители, у которых действительно доход был несоизмерим со стоимостью аренды жилья. Для нашего населения, для резидентов Республики Казахстан, это будет действительно стимулом для того, чтобы приобрести жилье в собственность", - считает эксперт по недвижимости Гульмира Галимжанова.



Эксперты считают, что цены на аренду жилья в Петропавловске будут снижаться и дальше. Самые оптимистичные надеются, что уже через месяц они вернутся к прежним значениям.