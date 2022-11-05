В Казахстане назвали средний размер заработной платы

Данные за третий квартал 2022 года.По данным Бюро национальной статистики, в третьем квартале 2022 года среднее значение номинальной заработной платы по Казахстану составило 299 782 тенге*. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 23%,а в реальном выражении – 5,8%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) за тот же период составило 189 018 тенге.Как разъяснила директор департамента статистики труда и уровня жизни Наталья Белоносова, по сравнению с предыдущим кварталом уровень заработной платы в третьем квартале обычно уменьшается. Данная тенденция наблюдается ежегодно и связана с сезонностью (отпускные выплаты, сезонные работы), приходящейся на второй квартал.«По сравнению со вторым кварталом уровень заработной платы снизился на 3,9 процентных пункта. Подобные изменения наблюдаются ежегодно. Отмечу, что при расчете среднего значения заработной платы учитываются все виды выплат, как подоходный налог, пенсионные и другие социальные отчисления», – объяснила Наталья Белоносова.Рост заработной платы наблюдается по всем основным видам экономической деятельности. По сравнению с соответствующим кварталом 2021 года наибольший рост зафиксирован в отраслях строительства – 34,5%, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 31,3%, транспорта и складирования – 31,1%, более низкие темпы отмечены в предоставлении прочих видов услуг – 5,5%, здравоохранении и социальном обслуживании населения – 8,9%.В региональном разрезе наибольший рост зафиксирован в области Ұлытау – 39,0%. Наименьший рост отмечен в Астане – 15,1%.