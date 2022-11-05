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В Казахстане назвали средний размер заработной платы

Просмотров:494 Опубликовано: Сегодня, 09:49
В Казахстане назвали средний размер заработной платы
Иллюстративное фото
Данные за третий квартал 2022 года.

По данным Бюро национальной статистики, в третьем квартале 2022 года среднее значение номинальной заработной платы по Казахстану составило 299 782 тенге*. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 23%,а в реальном выражении – 5,8%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) за тот же период составило 189 018 тенге.

Как разъяснила директор департамента статистики труда и уровня жизни Наталья Белоносова, по сравнению с предыдущим кварталом уровень заработной платы в третьем квартале обычно уменьшается. Данная тенденция наблюдается ежегодно и связана с сезонностью (отпускные выплаты, сезонные работы), приходящейся на второй квартал.

«По сравнению со вторым кварталом уровень заработной платы снизился на 3,9 процентных пункта. Подобные изменения наблюдаются ежегодно. Отмечу, что при расчете среднего значения заработной платы учитываются все виды выплат, как подоходный налог, пенсионные и другие социальные отчисления», – объяснила Наталья Белоносова.

Рост заработной платы наблюдается по всем основным видам экономической деятельности. По сравнению с соответствующим кварталом 2021 года наибольший рост зафиксирован в отраслях строительства – 34,5%, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 31,3%, транспорта и складирования – 31,1%, более низкие темпы отмечены в предоставлении прочих видов услуг – 5,5%, здравоохранении и социальном обслуживании населения – 8,9%.

В региональном разрезе наибольший рост зафиксирован в области Ұлытау – 39,0%. Наименьший рост отмечен в Астане – 15,1%.


В Казахстане назвали средний размер заработной платы


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 2 )

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бобер (Посетители) Сегодня, 12:44
Ну да, как я ранее уже писал как-то, они едят мясо, а мы капусту. А вместе мы едим голубцы!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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Лулу (Посетители) Сегодня, 12:00
Задолбали этой лживой статистикой, вот цены космос!Про это пишите!
 
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  • Ирон
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:17
Как обычно, средний размер зарплаты это как средняя температура по больнице.
Надо делать показатели по социальным группам людей (рабочие, управленцы высшего звена, управленцы низшего звена и т.д.) тогда это будет более-менее реальная картина.
А лучше всего показывать, что можно купить за группу одинаковых социально-значимых товаров за
одну и туже сумму в этом году по сравнению с прошлым.
 
 

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