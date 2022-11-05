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Наркосбытчик и содержатель порностудии задержан в Алматы

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 11:53
Наркосбытчик и содержатель порностудии задержан в Алматы
Наркосбытчик и содержатель порностудии задержан в Алматы
Наркосбытчик и содержатель порностудии задержан в ходе спецоперации в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что оперативная разработка привела сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности в один из ночных клубов Алматы. В поле зрения попал бармен – гражданин В. 2002 года рождения.

"Он задержан на рабочем месте. При личном досмотре у подозреваемого изъят сверток с синтетическим наркотиком, который он пытался продать клиенту. Сделка не состоялась. Согласно заключению экспертизы, вещество является аналогом психотропного вещества меткатинон – 4-метилметкатинон (мефедрон). В то же время оперативные и специальные мероприятия были проведены и в отношении одного из постоянных посетителей этого клуба – 26-летнего гражданина М. Был проведен санкционированный обыск по его месту жительства. Обычная квартира в жилом доме, как установлено, стала притоном для лиц, употребляющих наркотики. Там были задержаны 6 человек. Их личности сейчас проверяются", – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.



Содержатель притона, по данным оперативников, к тому же является основателем порностудии. Расположена она в элитном микрорайоне Алматы.

"Трудились в ней две девушки, 18 и 22 лет. По оперативным данным, они – наркозависимые, наркотиками их снабжал гражданин М. Webcam-студию, откуда транслируется видео порнографического содержания, предприимчивый мужчина создал несколько месяцев назад. В настоящее время решается вопрос о квалификации его деяний по статье 311 УК РК. Основное уголовное дело зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 297 УК РК", – заключил Алмагамбетов.


Источник: tengrinews.kz
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