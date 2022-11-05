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Подростки взломали сайт Сената Узбекистана

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 16:37
Подростки взломали сайт Сената Узбекистана
Иллюстративное фото
Группа 14-летних подростков взломала сайт Сената Узбекистана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Podrobno.uz.

В группировку хакеров Marsh Golden входят шесть несовершеннолетних. По словам одного из подростков, государственный сайт взломали с целью показать уязвимости, плохих намерений несовершеннолетние не имели.

Он заявил, что Marsh Golden готовы помочь с обеспечением кибербезопасности Узбекистана, если власти республики дадут им такую возможность.

Как пишет Podrobno.uz, подростки ранее взламывали сайты государственных органов. Свою деятельность они начали в 2018 году. Годом позднее Marsh Golden для улучшения своих оценок совершили взлом узбекской образовательной платформы Kundalik.com.

Ранее в СМИ сообщалось, что хакеры взломали личный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс.


Источник: tengrinews.kz
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