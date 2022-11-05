Подростки взломали сайт Сената Узбекистана

Группа 14-летних подростков взломала сайт Сената Узбекистана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Podrobno.uz.
В группировку хакеров Marsh Golden входят шесть несовершеннолетних. По словам одного из подростков, государственный сайт взломали с целью показать уязвимости, плохих намерений несовершеннолетние не имели.
Он заявил, что Marsh Golden готовы помочь с обеспечением кибербезопасности Узбекистана, если власти республики дадут им такую возможность.
Как пишет Podrobno.uz, подростки ранее взламывали сайты государственных органов. Свою деятельность они начали в 2018 году. Годом позднее Marsh Golden для улучшения своих оценок совершили взлом узбекской образовательной платформы Kundalik.com.
Ранее в СМИ сообщалось, что хакеры взломали личный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.