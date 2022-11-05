Подростки взломали сайт Сената Узбекистана

Группа 14-летних подростков взломала сайт Сената Узбекистана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Podrobno.uz.



В группировку хакеров Marsh Golden входят шесть несовершеннолетних. По словам одного из подростков, государственный сайт взломали с целью показать уязвимости, плохих намерений несовершеннолетние не имели.



Он заявил, что Marsh Golden готовы помочь с обеспечением кибербезопасности Узбекистана, если власти республики дадут им такую возможность.



Как пишет Podrobno.uz, подростки ранее взламывали сайты государственных органов. Свою деятельность они начали в 2018 году. Годом позднее Marsh Golden для улучшения своих оценок совершили взлом узбекской образовательной платформы Kundalik.com.



Ранее в СМИ сообщалось, что хакеры взломали личный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс.