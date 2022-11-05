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Туман, гололед и метель ожидаются в Казахстане

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 17:45
Туман, гололед и метель ожидаются в Казахстане
Туман, гололед и метель ожидаются в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 10 областях страны на 6 ноября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается ветер юго-западный, западный временами порывы 15 метров в секунду.

На севере Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром ожидаются поземок, на дорогах гололедица. Ветер западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на юго-западе, днем на юго-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на севере, юге, западе области 15-20 метров в секунду. В Актау днем ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-18 метров в секунду.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе утром ожидается туман.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидается туман

На севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, юге и в горных районах Жетысуской области ожидаются туман. Ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный ночью 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метров в секунду.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер западный, ночью на севере области, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидается туман.


Источник: tengrinews.kz
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