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В Петропавловске журналистку оштрафовали на 50 МРП за интервью с имамом

Просмотров:119 Опубликовано: Сегодня, 09:08
В Петропавловске журналистку оштрафовали на 50 МРП за интервью с имамом
Фото из открытых источников
Журналистка и депутат городского маслихата Руфия Мустафина подаст апелляцию, сообщает Zakon.kz.

Специализированный суд по административным правонарушениям города Петропавловска вынес решение оштрафовать на 153 тыс. 150 тенге (50 МРП) журналиста и депутата городского маслихата Руфию Мустафину по статье "Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях", сообщает Sputnik Казахстан.

По словам Мустафиной, религиозным материалом судья признала интервью с главным имамом, которое она опубликовала на сайте и в соцсетях своего издания.

- В интервью главный имам рассказывает о празднике Курбан Айт – о традициях этого праздника. Причем у меня на руках есть две экспертизы, вывод которых гласит, что ничего препятствующего для распространения в интервью нет, - рассказала Руфия Мустафина.

Она также отметила, что на второе заседание пригласили специалиста управления по делам религий, который объяснил суду, что распространять подобный материал можно, если взять разрешение у имама.

Однако Мустафина пояснила, что в ее ситуации имам сам дал интервью. С момента его выхода в июле никто не выражал недовольство материалом. Ко всему прочему, репост публикации с интервью сделали руководитель отдела внутренней политики города и пресс-служба акима города.

Она рассказала, что планирует подавать апелляционную жалобу, а также писать жалобу на судью, так как у нее возникают сомнения, насколько справедливым было рассмотрение этого дела.

- Судебная система очень сложная, и простым людям сложно в ней разобраться. А если не прописаны четко нормы, правила и регламенты, то вообще легко манипулировать понятием "распространение религиозных материалов". Очень много вопросов к управлению по делам религий. Почему разъяснение имама - религиозный материал? Почему тогда школьники изучают религиоведение?, - рассказала Руфия Мустафина.

Начальник управления по противодействию экстремизму ДП региона Руслан Жарасбаев в конце октября сообщал, что с начала года в области выявили 22 факта незаконного распространения религиозных материалов.

- Просим помнить: делать это можно только в культовых сооружениях, духовных (религиозных) организациях образования. Предпринимателям необходимо получить разрешение местных исполнительных органов на распространение данных материалов. Также призываем в вопросах религии доверять только официальным источникам информации, знать и соблюдать законодательство Казахстана, - сказал Руслан Жарасбаев.

Безусловно, после данного судебного дела у многих журналистов возникнут опасения при подготовке материалов о религиозных праздниках и иной информации, связанной с религией.

Руфия Мустафина заявила, что как депутат, она обязана в этом разобраться.


Источник: zakon.kz
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