Чехлы по полмиллиона на элитные авто покупает акимат Караганды

Купить автомобильные чехлы даже на автомобили премиум-класса можно за сумму от 30 до 50 тысяч тенге. Но акимат Караганды решил купить их за полмиллиона тенге, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на рatriotnews.kz.
На портале госзакупок появился лот о закупе 6 комплектов автомобильных чехлов за 2 миллиона 900 тысяч тенге. То есть цена каждого набора чехлов должна стоить полмиллиона тенге! Чехлы нужны для шести машин марок Kia Sorento, Toyota Land Cruiser 200, Skoda Superb, Kia Cerato.
Но в прокуратуре района имени Казыбек би Караганды аннулировали этот лот.
«При проведении мониторинга установлено, что стоимость работ по указанному лоту завышена. Аппарат акима Караганды указал стоимость комплектов авточехлов на шесть автомобилей в размере 2,9 миллиона тенге. Получается, что стоимость одного комплекта авточехла превысит 494 тысячи тенге. Необходимо рационально использовать бюджетные средства. Данная закупка должна быть отменена!», - сообщили в прокуратуре.
К слову, месяц назад чиновники в Акмолинской области объявляли аналогичный лот. Но там не транжирят бюджетные деньги. Они оценили стоимость пошива чехлов для их служебных машин за 95 тысяч тенге.
95 000 тенге – цена работ за пошив чехлов в Акмолинской области.
494 000 тенге – цена работ за пошив чехлов в Карагандинской области.
Хотя на любом авторынке, да и на популярных сайтах объявлений цена комплекта готовых, уже сшитых чехлов – от 30 до 50 тысяч тенге.
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