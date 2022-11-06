У детей ожоги слизистой и выпадение волос после плаванья в новом бассейне Костаная

Родители детей-пловцов ДЮСШ №1 встревожены из-за состояния воды в новом бассейне, передает Liter.kz со ссылкой на Костанайские новости.



Люди жалуются, что вода обжигает слизистую глаз, гортани и даже разрушает эмаль зубов.



Бассейн для занятий сейчас закрыт. В ДЮСШ №1 прошло собрание. Руководитель находился в отпуске, и на вопросы родителей отвечали его подчиненные.



Балга Даулетбаев, заместитель по административно-хозяйственной части, объяснил принцип работы современного бассейна: подачу в воду реагентов контролирует компьютер. С помощью датчиков он определяет, какого компонента не хватает. Среди них хлор (против бактерий), альгицид (против цветения и водорослей), коагулянты (собирают в хлопья грязь) и регуляторы уровня кислотности и щелочности воды: pH+ и pH-. Добавка со знаком минус делает воду кислее, плюс добавляет щелочь. Идеальный баланс: 7,2 – 7,6 pH. Но этот баланс, возможно, сбился.



Плавательные костюмы наших детей сейчас как трикотаж стали. Их просто разъедает, – говорит мама пловцов Юлия Кац. – Они уже прозрачные.



Родители называли такие симптомы, как ожог слизистой гортани, глаз, легких, выпадение волос. Слушали и доводы администрации школы и бассейна. Наталья Сухачева, заместитель по учебно-воспитательной работе, сообщила, что главная задача сейчас выявить источник проблемы:



Дело в том, что лаборатория в бассейне показала нормальное содержание хлора и пониженный pH. Тот же забор мы отправили в СЭС. Здесь нам дали другой ответ – и хлор, и pH повышены. Мы не химики – отправили тот же забор в независимую лабораторию и завтра ждем ответ. Не зная точного анализа воды, мы не составим правильную стратегию борьбы с проблемой. Не гадать же на кофейной гуще!



Какие сейчас версии по ситуации? Настройки компьютера могли сбиться, и реагенты в воду стали поступать хаотично. Еще один вариант – недобросовестный поставщик реагентов. Возможно, в упаковке с регулятором pH плюс мог быть минус и т. д. Школа намерена провести анализ химии.



Наши действия сейчас – в авральном режиме внесли изменения в план госзакупок. Идет поиск подрядчика на обслуживание бассейна, – поделилась Наталья Сухачева.

