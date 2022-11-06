Тело рабочего найдено на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на информационное сообщение АО "АрселорМиттал Темиртау".



"6 ноября 2022 года на территории шахты "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" было обнаружено тело сотрудника одного из подразделений Угольного департамента. На момент происшествия сотрудник не находился при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.



Органами внутренних дел ведется расследование.



Напомним, ночью 3 ноября на одной из шахт "АрселорМиттал Темиртау" в городе Шахтинске Карагандинской области произошло ЧП. При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников. Утром было обнаружено тело пятого работника.



В результате ЧП четверо горняков пострадали, они госпитализированы. Предварительный диагноз - отравление метаном. Двоих горняков перевели в токсикологическое отделение многопрофильной больницы имени Макажанова в Караганде. Двое других, получившие, помимо отравления, травмы различной степени тяжести, находятся в больнице Шахтинска.