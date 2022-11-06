Давка в Шымкенте попала на видео

Владельца магазина спортивной одежды в Шымкенте оштрафуют после того, как жители устроили давку из-за акции. Об этом сообщила официальный представитель ДП Шымкента Салтанат Каракозова, передает Tengrinews.kz.В социальных сетях и Telegram-каналах публикуют видео из Шымкента, где люди устроили давку в магазине из-за акции с низкими ценами.Как сообщили в ДП города, 5 ноября, в одном из торговых домов, расположенных по Тауке хана, владелец магазина организовал акцию по продаже спортивной одежды по низким ценам."В связи с этим произошло массовое скопление местных жителей. В результате, при открытии заведения произошла давка. Пострадавших нет. На сегодня полицейскими Енбекшинского РУП установлен владелец, местный житель. Он будет привлечен к админстративной ответственности по статье 488-1 КоАП РК", - сообщила Каракозова.Как добавили в полиции Шымкента, как только поступил сигнал о давке, на место прибыли участковые инспекторы и до вечера обеспечивали порядок на территории торгового дома.