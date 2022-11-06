Пять человек поступили в больницу с ранениями, один погиб в Есике, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.
Как сообщили в Департаменте полиции, 6 ноября около 00.55 часов в УП Енбекшиказахского района Алматинской области из многопрофильной больницы поступило сообщение о поступлении пяти человек с различными ранениями, один из которых от полученных травм скончался.
"По указанному факту создана следственно-оперативная группа. Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления всех участников инцидента, а также выяснения причин произошедшего", - сообщили в полиции.
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