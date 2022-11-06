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"Астана" стала чемпионом Казахстана по футболу 2022 года

Просмотров:297 Опубликовано: Сегодня, 17:46
"Астана" стала чемпионом Казахстана по футболу 2022 года
Фото: Instagram/fca.astana
Футбольный клуб "Астана" в 7-ой раз в своей истории завоевала золотые награды казахстанского чемпионата, став лучшей командой Премьер лиги нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Вопрос чемпионства в КПЛ-2022 был решен в заключительном 26-м туре. За титул боролись 2 авторитетных казахстанских коллектива - "Астана" и "Актобе", которых перед последним туром разделяла 2 очка. Столичная команда, которая стояла выше по турнирной таблице, на выезде играла с карагандинским "Шахтером" и выиграла со счетом - 3:2. Тем самым, не оставив никаких шансов западноказахстанскому клубу в борьбе за трофей.

В свою очередь "Актобе" принимал на своей арене алматинский "Кайрат", и, проигрывая по ходу встречи 0:1 уже в первом тайме, в течение 6 минут сумел восстановить равновесие и выйти вперед - 3:1. А во втором тайме актюбинцы довели поединок до логического конца - 4:1. Эта победа позволила "Актобе" занять 2-е место чемпионата КПЛ.

Бронзовыми призерами первенства КПЛ-2022 стали футболисты костанайского "Тобола", которые в отчетном туре в гостях были сильнее уральского "Акжайыка" - 3:1.

По итогам игр 26-го тура, Премьер-лигу покидают "Акжайык" и "Туран". Их место в будущем сезоне займут "Окжетпес" (Кокшетау) и "Кайсар" (Кызылорда), которые заняли 1 и 2 место соответственно в Первой лиге.


Источник: zakon.kz
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