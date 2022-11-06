Ученые нашли способ побороть аллергию на кошек

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний выяснили, что терапия астмы способна побороть аллергию на кошек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.
В эксперименте участвовал 121 пациент с аллергией на кошек. Для лечения им ввели прививку с антителом тезепелумаб, которая применяется при лечении астмы. Ученые считают, что ее также можно использовать для лечения аллергии путем сокращения интервала времени введения прививок.
Всех пациентов разделили на две группы: первой группе вводили прививку по стандартной схеме, а второй интервал между прививками уменьшили. По результатам эксперимента у добровольцев из второй группы перестали проявляться признаки аллергии даже спустя год после прекращения лечения. Участники из первой группы начинали страдать от аллергии сразу же после прекращения терапии.
По словам ученых, эта терапия изменяет активность генов, запускающих воспаление, в некоторых иммунных клетках. Анализ мазков из носа показал, что иммунные клетки производили меньше триптазы - одного из основных химических веществ, выделяемых при аллергической реакции.
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